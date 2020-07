OTAC ME SE ODREKAO, ZA NJEGA VIŠE NE POSTOJIM! Ermina otkrila sve svoje PROBLEME, za Anabelu ovako govori nakon Zadruge!

Ermina Pašović, superfinalistkinja treće sezone "Zadruge", u prvom intervjuu po završetku rijalitija otkriva sve o problemima koji su je dočekali kod kuće, istinu o odnosu sa Gagijem, mišljenje o Anabeli i Mensuru, kao i brojnim drugim zadrugarima.

"Ermina, gde si nestala posle "Zadruge"? Čini se da si se povukla... Kako si provela prve dane nakon superfinala?"

"Izašla sam iz "Zadruge", Marko Miljković me je smestio kod prijatelja, gde sam prenoćila. Sutradan smo otišli na večeru Marko, Luna i ja i posle avion, pobegla sam kući i tu sam sa svojim detetom, uživam!"

"Kakve su te reakcije sačekale od strane roditelja, porodice? Strahovala si da će te se odreći zbog svega što si radila u "Zadruzi"

"Sve što sam govorila, to me je i dočekalo – za oca ne postojim, odrekao me se, ne želi kontakt sa mnom, nisam ga ni videla ni čula! Nisam pokušala da stupim u kontakt s njim, niti ću. Ja njega najbolje poznajem, ništa ne bih dobila od toga...Tetka je došla s bratom po mene na aerodrom, u stanu su me čekali mama i sin, to je bilo jako, jako emotivno baš... Naravno, mama ko mama – sve mi živo zamerila, svaku psovku. Ostalo, naišla sam samo na pozitivne komentare i na društvenim mrežama i uživo, svuda gde god sam išla. Strah me je bilo šta će biti napolju, ali sve je top. Znate kako, "Zadruga"me je promenila, 33 godina sam radila sve kako su želeli moji roditelji, ali ne... Sada želim da živim svoj život, ko me podržava – podržava, ko ne, šta ću. Čudno se i ja osećam."

"U "Zadrugu" si ušla kao devojka Baneta Čolaka... U kakvom ste sad odnosu, posle svega što se izdešavalo? Da li se čujete?"

"Ni slučajno, ma kakvi! Jeste, Bane mi je ponudio pomoć, rekao mi je ako mi bilo šta treba u Beogradu da mu se javim, ali ja sam bila obezbeđena od strane Lune i Marka, tako da mi ništa nije trebalo. Sa njima se čujem non stop, sa Gagijem takođe, Borom, Natašom, Milicom Kemez."

"A šta je sa Gagijem? Kako sada funkcioniše ta prijateljsko-ljubavna priča?"

"To je jako prosto – između nas nikada nije bila emotivna priča, već prijateljstvo sa padovima i svađama. Jesmo se svađali, ali se uvek posle pomirimo."

"Danima svi bruje o zategnutoj relaciji između Lune i Anabele, pogotovo nakon emisije "Zadruga - Narod pita" u kojoj su zajedno gostovale. Posle toga su se čak i otpratile sa Instagrama... Kako ti gledaš na to?"

"Iskreno, meni je to ličilo na takmičenje u emisiji. To je bilo užasno, mučno gledati. Moje mišljenje se o Anabeli nije promenilo, sve što sam rekla to stoji. Žena je užas, da se tako neko ophodi, ja ne mogu da shvatim! Svaki gledalac koji je nazvao da pozdravi Lunu, njoj nije odgovaralo... To je užas, čoveče, pa ja bih bila presrećna da neko pohvali moje dete! Ne može da prihvati to da je ona odrasla i da prihvati njene odluke. Niko ne kaže da treba da se slaže s njenim odlukama i izborima, ali samo treba da ih prihvati, pa makar Luna i grešila."

A šta misliš o Mensuru i Mini? Imali su, čini se, najproblematičniju vezu u "Zadruzi", a po završetku rijalitija su opstali, ljubav cveta...

Odakle mi znamo kako to funkcioniše, ne prate ih kamere?! Jedno je pretvarati se, a drugo je kada bismo mi mogli da ih pratimo 24 časa... Čula sam se sa Minom, ona je presrećna, a ako je ona – onda sam i ja. Ali, mislim da od toga nema ništa, kao što nema ni od Ive i Filipa. Mučno mi je gledati ih zajedno, a on kako će naj*bati, on toga nije ni svestan.

