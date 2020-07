NADAM SE DA MU ONA PRODAVAČICA LAŽI NEĆE UNIŠTITI PORODICU! Vladimir Tomović opleo po Janjušu, a za Ivu je rekao OVO!

Bivši učesnik "Zadruge 3" Vladimir Tomović jedan je od najkomentarisanijih i najspominjanijih zadrugara iako je rijaliti napustio mnogo pre kraja. Sada, kada je veliko superfinale završeno, on je prokomentarisao pobednicu Ivu Grgurić ali i Marka Janjuševića Janjuša kog nije štedeo.

"Ivinu pobedu sam prognozirao mnogo pre nego što joj je uručena. Televizor je đavolja kutija, a rijaliti polje na kojem je najlakše biti žrtva i izmanipulisati široke narodne mase. Njoj je ta uloga stajala. Jednostavno, neko tu ulogu ume da odigra, a neko ne. Iva je u dubini duše bolji čovek nego 99% ljudi tamo. Meni nije nikakvo zlo nanela, nikada o meni loše nije pričala. Želim joj svu sreću i još jednom čestitam na pobedi" rekao je Tomović, dok drugoplasiranog Marka Miljkovića i trećeplasiranog Mensura Ajdarpašića nije želeo da komentariše.

Iz rijalitija je stekao samo jednog prijatelja, kako kaže, i to Mlađu Jovanovića, dok Stefana Karića, sa kojim je u "Zadruzi" bio nerazdvojan nije želeo ni da pomene.

"Moj najbolji prijatelj kojeg sam stekao u rijalitiju je Mlađan Jovanović i sa njim se čujem svakodnevno. Čuo sam se i sa još par zadrugara među kojima su Spejko, Orozović, Tara, Mima, Milica... O svima njima imam lepo mišljenje. Naravno, čuo sam se i sa Janjušem. On je sam pao i sam se ubio. Nadam se da će iz svega izaći jači i da mu, kada on već nije onda i neće moći, ona rijaliti prodavačica lažnih priča, histerije i ljubavi uništiti porodicu" istakao je Vladimir.

S ozbirom na to da je u širokom luku izbegavao da spomene Stefana Karića, upitali smo ga da li ga je razočarao, jer se Karić na samom kraju rijalitija združio sa Mensurom, sa kojim je Tomović imao fizički okršaj zbog kog je i diskvalifikovan.

"Na tu temu sam stavio tačku davno. Niti pominjem, niti me zanima. Vodim se time da za sve što sam u životu dobro uradio Bog će mi vratiti nagradom, a kazniti me za sve što sam u životu loše uradio. Kada bi se svi vodili time bili bi mnogo bolji ljudi" naveo je on.

Tomovića smo pitali i da li su ga raskidi pojedinih ljubavnih parova čim su izašli iz rijalitija iznenadili i da li veruje u opstanak onih koji su izdržali do sada.

"Iznenadili su me raskidi. Tačno sam mislio da će se venčati... Nemoj da me zezaš, molim te" rekao je Vladimir za kraj.

