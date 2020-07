OTIMAO MI JE TELEFON, A ONDA SE ENA JAVILA: Maja ispričala do DETALJA razgovor sa Janjuševom suprugom! Obelodanila SVE!

Nakon brutalnog suočavanja u emisiji kada su otkrili detalje raskida, Maja Marinković je ekskluzivno otkrila kako je protekao razgovor sa suprugom Marka Janjuševića Janjuša.

foto: Printscreen

"On je mislio da ne smem da je pozovem, a kad je video da je stvarno zovem i da se ja ne plašim nikoga, jer znam šta je istina i nemam šta da krijem, onda je počeo da mi otima telefon. On je mislio da ću ja da se povučem, ali ja ne dozvoljavam nikome da me pravi budalom". počela je priču Marinkovićeva.

"Posle svega, on je ispao takva kukavica i stvarno me više ne zanima u životu! U emisiji je većinu stvari izmislio i slagao, verovatno da se opere, ali gledaoci nisu ni ludi ni glupi. Ja sam mu dala na važnosti, jer sam pristala da budem sa njim. Ja sam se zaljubila, a ljubav je slepa, ali ja više nisam slepa i vidim ga pravim očima, ne nosim više ružičaste naočare, jer me je razočarao kao čovek" rekla je Maja, pa nastavila o detaljima telefonskog razgovora sa Enom.

"Otimao mi je telefon, a onda se ona javila. Pitala me je odakle mi broj, a posle toga smo pričale u glas, ja sam se raspravljala najviše sa njim koji je nastavljao da mi otima telefon, nju nisam ni čula šta mi priča, pričale smo zajedno u glas, pa ko može sa mnom u koštac (smeh). Ja nikad neću reći ništa ružno za nju, jer sam tako vaspitana, ali nisam ja krivac, krivi smo oboje, a on malo više, jer sam ja slobodna devojka" rekla je Maja.

"Ma ja sam srećna devojka, bila i pre Zadruge, a i sada. Na žalost mnogih, moraće još dugo, dugo da me gledaju nasmejanu i lepu, jer sam to ja, a ja ne umem da glumi niti to želim, samo iskreno i nasmejano. Drugi ako će da lažu, to je njihov problem. Ja njega više ne vidim!" zaključila je Maja.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Srbija Danas / M.M.

Kurir