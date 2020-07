LUNA ĐOGANI ZABILA NOŽ U LEĐA MIRKU GAVRIĆU! On je zauvek IZBRISAO iz života: Nikada više kod mene neće dobiti PRILIKU!

Bivši zadrugar Mirko Gavrić je izbrisao iz života Lunu Đogani, pa poručio da od njega više nikada neće dobiti nijednu priliku.

Podsetimo, Mirko je dugogodišnji prijatelj Lune Đogani i njene majke Anabele Atijas, a, kako su i one same bile u konstantnim međusobnim sukobima, Gavrić se trudio da zaštiti majku, ali ne napadajući ni Đoganijevu. Međutim, izgleda da ona njemu to nije mogla da ne zameri, pa je, Luna, brže bolje, prijatelja otpratila sa Instagramu, kao i sopstvenu majku, što je Mirka ostavilo bez teksta:

"Sa Anabelom jesam u kontaktu. A što se Lune tiče, više nemamo nikakav kontakt. Sama je odlučila da me otprati drugi put sa Instagrama i na taj način mi jasno stavi do znanja da sa mnom ne želi nikakvu komunikaciju. Odgovorio sam blokiranjem njenog profila i nemam nameru da više ikome pružam šansu i priliku da od mene pravi majmuna. Možda jeste navikla da može šta hoće, ali ne i sa kim hoće. Što se mene tiče, želim joj sve najbolje u životu, neka je zdrava i srećna 100 godina. Od mene je svega bilo i previše i da budem jasan - ne kajem se ni zbog čega! Sve sam radio zato što sam tako želeo! Poznata je po tome da ishitreno donosi odluke koje se kasnije pokažu kao loše, ali to je njen život i njeno pravo. Sama je odlučila tako i ja sam ispoštovao njenu odluku. Samo što više nikada kod mene neće dobiti priliku. Ne ona, niko!", rekao je Mirko.

