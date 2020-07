IVANA I STEFAN ZARATILI NA KRV I NOŽ! Šopićka oplela po Kariću: On je poslušao tatu, istetovirao se da bi bio OPASAN!

Ivana Šopić i Stefan Karić večeras su gosti u emisiji ,,Zadruga - Narod pita". Oni su zaratili na krv i nož a Ivana je žestoko oplela po Kariću.

"Neko je napisao Osmanu da je napisao da sam k*rva, on je napisao da nije, što ne znači da tako ne misli. Napiši na Tviteru, kaži nešto!"

"Pa ja ne mogu da ga ubijem. Tebi je majka rekla da ne budeš ni sa oženjenim, pa si bila" odbrusio je Karić.

"Ja sam pogrešila što nisam poslušala majku, ali ja sam to sve radila iz ljubivi, iako sam pogrešila što nisam poštovala zakletvu brata. On sa mnom nije mogao da bude zbog tračeva, on je odjednom promenio mišljenje! Ja sam poznati lažov i neću više da lažem. Da li smo zagrljeni zaspali i probudili se, da li si mi poslao taj dan poruku ,,Volim te". Ja nisam otišla kod majke da je vidim, nego sam bila sa njim" tvrdila je Šopićeva.

"Zašto nisi otišla kod majke? Zato što bi te sačekale reči koje ti ne prijaju" tvrdio je Stefan.

"Zato ti slušaš tvog tatu. Ja sam sa Karićima raskinula kada sam se prvi put rastala od Stefana! Ispustio si mi ruku na pola puta! Dečko, postoji vaga, meni smeta što si ti sve redom poj*bao, ali ja te volim više od toga"odbrusila je Ivana.

"Šta sam ti ja rekao, šta meni može da zasmeta? Ti si se naljutila, jer sam ja pozdravio tviteraše" upitao je Stefan.

"To da budem sa tvojim najvećim neprijatelj. On je poslušao tatu, istetovirao se da bi bio opasan. On me svojom glupošću poremeti, meni ne treba tatin sin. Da li me je j*balo pola grada?" tvrdila je Šopićeva.

"Ona nije prostituka, ali sam saznao da te je dosta njih! Bolje da si bila mamina ćerka. Da li sam ti ja ikada spomenuo veliku kuću? Pominje se moj bazen, ja sam to gradio da bih imao za sebe. Nemoj da pričaš, ispravi se" odgovorio je Karić.

Kurir.rs / M.M.

Kurir