JOVAN JE DETE ZA PRIMER! Zlata i Peja zarađuju na desetine hiljada evra, a sin im studira i RADI U BUTIKU! (FOTO)

Jovan Pejić, sin Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, već neko vreme radi u prodavnici poznatog sportskog brenda u sklopu jednog tržnog centra za platu od 285 evra i pored toga što su mu roditelji poznate ličnosti i imućni.

Naslednik pevačice i voditelja, koji zarađuju na desetine hiljada evra, najviše na romskim veseljima, student je druge godine menadžmenta, ali i pored učenja on je uspeo da pronađe i stalno zaposlenje. Jovana inače retko viđamo u javnosti zato što ga takav način života nikada nije zanimao. Uzoran je student i dete za primer, kažu njegovi roditelji.

foto: ATA Images

- Jovan već devet meseci radi u tom tržnom centru. Ja nisam htela da pričam o tome, ali kad ste već saznali, onda moram da se pohvalim. Šta da vam kažem osim da sam ponosna na njega. Sam je odlučio da se zaposli i da zarađuje. On je jedan od najboljih studenata, ima sve devetke i desetke. Peja i ja možemo da mu pružimo sve što poželi, ali on hoće svoj dinar. Uskoro završava drugu godinu fakulteta i uspeva sve da postigne - kaže Zlata i dodaje da Jovan ima mnogo planova.

foto: Instagram

- Skoro mi je rekao da skuplja novac od plate da kupi auto. Peja i ja imamo automobile, mogao je naša kola da vozi, ali eto, on hoće da ima svoj, za koji će sam da zaradi. Jako je odgovoran i vredan, nisu mu izlasci na prvom mestu, iako naravno voli i to, kao i svi mladi. Pravo da vam kažem, i ne čudi me što je Jovan takav, jer smo i nas dvoje, Peja i ja, takođe odgovorni i vredni ljudi, ništa nam nije palo s neba. Moj životni moto je da čovek mora da bude borac u svemu jer samo tako može da uspe, i drago mi je što smo to preneli na našeg Jovana - zaključila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

I Jovanov otac s ponosom priča o odluci svog naslednika. - Drago mi je što ćete da pišete o tome jer je on zaista dete za primer. Deca poznatih često skrenu u nekom pogrešnom pravcu, uhvate se lošeg društva i problema, ali nisu svi takvi. Naš Jovan je dokaz da postoji i suprotno. Mi se odlično slažemo i dogovaramo o svemu, Zlata i ja nikad nismo imali problem oko Jovanovog vaspitanja i mislim da se to danas najbolje vidi, oboje smo uspeli kao roditelji - smatra Peja.

POVUKAO NA RODITELJE Zlatin stariji sin klavijaturista I Zlatin stariji sin iz braka s Hasanom Dudićem, Miki Dudić takođe je vrlo uspešan u svom poslu, koji je usko povezan sa estradom. On je klavijaturista i prati brojne poznate zvezde na nastupima, a kako su mnogi rekli, jedan je od najboljih u tome što radi. Miki je talentovan i za pevanje, ali ga to nije zanimalo, iako je njegov otac Hasan više puta govorio da bi voleo da njegov naslednik snimi ploču i krene stopama roditelja.

Kurir/Ivan Ercegovčević/Foto: Instagram printscreen

Kurir