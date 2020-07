TARA SIMOV SE ČULA SA BIVŠIM VERENIKOM! Otkrila sve detalje razgovora: Da nije njega, ne bi bilo ni MENE!

Kada je reč o ljubavnom životu Tare Simov svima je već opšte poznato da je ona bila verena pred sam ulazak u rijaliti, mnogo pre nego joj se desila velika ljubav sa Matijevićem. Kako je ona izjavila jedan od razloga njenog ulaska u "Zadrugu 3" jeste upravo preboljevanje raskida, odnosno veridbe sa bivšim dečkom.

"Naravno da sam stupila u kontakt sa svojim bivšim verenikom. Naravno da smo se čuli. On je u komunikaciji i sa mojom porodicom. On je neko ko je meni u mojoj prošlosti dosta pomogao da sve te loše navike i prerano odrastanje korigujem. On je osoba koja mi je pomogla da pronađem sebe i svoj pravi put i da svoje kvalitete unovčim, kao što je bilo bavljenje predavanja engleskog jezika jedan period. Da nije njega ne bi bilo ni mene pametne i bistre ovaj danas. Pričali smo generalno šta se dešavalo u Zadruzi i van Zadruge. Drago mu je da mi je izbor nakon naše veze bio dečko poput Mateje, da je lepo vaspitan, da je korektan, da se lepo ponaša i da je baš onako dečko "po meri" što bi se reklo. Ima sve pohvale za Mateju" izjavila je Tara.

