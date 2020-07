KIJA ZAPLAKALA U EMISIJI UŽIVO! Kockareva pričala o Slobi, suze same TEKLE: Krivo mi je i boli me što sve to doživljavam

Kristina Kija Kockar i ranije je govorila o bivšem suprugu Slobodanu Rdanoviću pa je u jednom trenutku i zaplakala u emisiji "Glamur" dok je pričala o njemu.

"Krivo mi je i boli me što sve to doživljavam jer se sećam svega što je bilo pre. Ti ljudi, njegovi fanovi što mi pišu i vređaju me, meni to nije problem. Problem je što se to dešava samo zato što sam bila njegova žena. Samo se pitam kako može, a ja sam uvek bila tu za njega"

"Mislim da on nije pronašao sebe, on je dosta slab čovek, njega je ovo sve poremetilo i s obzirom da je uvek bio čovek bez stava, tek sada je pogubljen, tek sad ne očekujem ništa od njega. Ovo sad kakav je on, uopšte me ne zanima. Zato ne volim da pričam o njemu. Moje suze su što sam ja kivna na sebe i na njega u smislu naše prošlosti. Sve posle što se desilo, nemam ništa osim ružnih reči da kažem", rekla je Kija.

foto: Printscreen/Happy

Kurirr.s / M.M.

Kurir