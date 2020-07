LUNA PROGOVORILA O FAMOZNIH 200 €! Evo kako je došlo do toga da UZME novac od obožavateljke: A ovako je potrošila PARE!

Luna Đogani nedavno je bila u žiži javnosti kada je isplivao vido snimak na kom ona od obožavateljke uzima 200 evra, a sada je Đoganijeva objasnila šta je uradila sa tim parama.

"Videla sam snimak, tad sam nastupala u Austriji. Ta žena me je zagrlila i rekla mi da ne želi da mi kupuje cveće i čokolade, i da želi da mi da novac pa da ja kupim šta želim. Meni je bilo neprijatno, a ona me je molila pa sam ja na kraju uzela. Da nisam uzela ona bi se uvredila. Prihvatila sam to kao što bih prihvatila bilo koji drugi poklon", rekla je Luna pa dodala na šta je potrošila te pare:

"Celu svoju ekipu sam za te pare odvela na doručak", rekla je Luna.

