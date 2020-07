GLEDATELJKA OSULA DRVLJE I KAMENJE PO MARKU MILJKOVIĆU: Ne znam šta će Luni takva LJIGA, ona je slepa i glupa!

Gledateljka se uključila uživo u program, pa osula drvlje i kamenje po Marku Miljkoviću.

"Gosti su me mnogo razočarali. Luna svojim ponašanjem prema majci. Ne znam šta će joj takva ljiga kao Marko. Biće sa njom dok ima para, posle će je šutnuti. On je propali dj iz Brusa, svi okreću tamo glavu od njega. Jadna Luna, ne zna sa kim je. Treba da je bude sramota, što je šutnula majku. Ona je slepa i glupa. Ti si miš, te seljačke fore samo u Brusu možeš. Ne znam kako bi se Marko ponašao da se neko tako ponašao prema njegovoj majci. Luna treba da zna da je jedna majka, svi su bili uz Anabelu, osim nje. Da rođeno dete majci uradi tako nešto, nisam to videla. To je sve uradila pod pritiskom ljige Marka. Jelena Pešić da je ušla u vezu sa Markom prošla bi isto kao Luna. Nikav je Marko muškarac, ima tolike godine, nije ni oženjen, nema decu. Veliki pozdrav Marku Đedoviću"rekla je gledateljka.

"Vi, gospođo lažete, odakle ste i ko ste?" odgovorio je Marko gledateljki.

