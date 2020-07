LUNA SE GUŠILA U SUZAMA! Jedno pitanje je pogodilo do srži, a Marko se obrušio na nju! OPET JE NIJE PODRŽAO!

Luna Đogani i Marko Miljković uživo su posvađali jer je Miljković prozivao Luninog najboljeg druga Sava Perovića jer je u rijalitiju jednom prilikom naručio pesmu Slobe Radanovića, a to je Miljković shvatio kao provokaciju.

Đoganijeva je završila u suzama i slošilo joj se. Počela je da se guši u suzama.

- Je l' treba da se osećam loše ovako? To je jedina osoba koja je ostala uz mene, je l' ti jasno? Dok su mi neki okrenuli leđa, on je bio tu. Ne možeš da pljuješ mog druga! Hoćeš da me ubediš da on nije moj prijatelj. Ne, on je jedini moj prijatelj, jedini je ostao uz mene. Od pet pravih prijatelja koje sam imala, ostalo mi je dvoje. Jako mi je teško zbog toga. Jedna drugarica me je otpisala zbog "Zadruge 3", ne mogu to da podnesem više - jedva je govorila Luna od suza. Celu scenu pogledajte u videu ispod.

