ONA JE JEDINA OSOBA KOJE SE LEPI MIĆA PLAŠI! Nipošto joj ne bi stao na žulj: A ovo mu i te kako BRANI!

Iako je poznat po tome što komentariše sve i svakoga bez dlake na jeziku, Lepi Mića ne bi se pridružio poznatima koji sa istom slobodom obelodanjuju fotografije iz svojih porodičnih domova. Kako se navodi, supruga Snežana to mu ne bi dozvolila i kad bi poželeo tako nešto, a za njega - njena reč je svetinja. "Ja to ne praktikujem, čak i da hoću moja žena Snežana mi brani. Jedina osoba koje se ja plašim je moja žena, ne bih da radim nešto što ona ne dozvoljava", iskren je bio Mića.

Pošto uglavnom komentariše rijalitije, evo šta misli o estradnoj sceni i novim muzičkim pravcima koji vladaju već godinama.

"Je*e mi se za pevače, ja sam tri godine u rijalitiju. Vidim pevače na žurkama u 'Zadruzi' i to je to. Ne interesuju me, ne družim se sa njima da bih znao šta se dešava na estradi, sve se promenilo, neki novi pravci", istakao je on.

