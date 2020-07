Stefan Karić je otkrio da je dobar sa bivšim dečkom Ivane Šopić, a onda otkrio da je nemoguće ostati u dobrim odnosima sa njom.

"Kako nisi shvatio da su fanovi poslali žabice, jer je ona bila sa Žapcem?" upitao je Milan.

"Ne bih sad o tome, on nema veze sa našim raskidom i ja sam dobar sa njim. Znao sam ja za to i pre toga! Išli smo na to da ostanemo dobri, ali jednostavno je nemoguće, posle svega je nemoguće. On je sada bezveze zbog toga" rekao je Karić.

