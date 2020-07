ŠUŠKALO SE DA JE PRE POBEDE GRGURIĆEVA JURILA SPONZORA: Iva otkrila šta je istina, evo da li je bila u AFERI SA HIRURGOM

Iva Grgurić se neposredno pre učešća u rijalitiju upoznala sa izvesnim hirurgom Adom, kako su preneli beogradski mediji, a dodaju i da je tom prilikom pokušala da se sa njim zbliži i stupi u vezu.

Iva Grgurić se sada javila i priznala šta je istina. Pobednica "Zadruge" se sa Filipom Đukićem uputila se na Zlatibor gde planiraju da zajedno provedu nekoliko dana odmarajući.

foto: Printscreen/Instagram

"Na sve ovo mogu da se nasmejem grohotom. Nikada nisam upoznala nekoga ko se zove Ado. Ja jesam bila na primorju pre učešća u rijalitiju, ali to može da vidi svako ko me prati na Instagramu, jer na objavama piše gde sam bila", kaže Grgurevićeva.

"Ovo je sto posto netačno, nikada nisam bila u ovoj situaciji i upoznala ove ljude. Bivši dečko i ja smo iznajmljivali zajedno stan u Zagrebu, a kada smo raskinuli, on je izašao iz stana, a ja sam u njemu ostala i on je još uvek moj, dakle, još uvek za njega plaćam kiriju. Оvako nešto može da kaže bilo ko, a na meni je da demantujem. Do sada sam bila uvek iskrena i evo sada mogu da kažem da je ovo laž", rekla je Grgurevićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo

