SAŠA KAPOR DIPLOMIRAO: Cela estrada mu čestita, a podelio je i priču o fakultetu koja će MNOGE MOTIVISATI! (FOTO)

Saša Kapor na društvenim mrežama podelio je fotografije s odbrane završnog rada.

Pevačeva priča motivisala je njegove pratioce da nikada ne odustanu od svojih snova.

"Još jedna životna etapa je uspešno završena! Jako retko govorim o mom privatnom životu, konkretno o mom detinjstvu koje nije bilo tipično kao za većinu mojih vršnjaka, jer sam se selio, menjao škole, menjao države, gradove, na kraju ipak nisam odustao od zatvaranja jednog jako važnog životnog ciklusa, a to je obrazovanje koje je za sve mlade ljude pored kućnog vaspitanja jedna od najznačajnijih znamenitosti koje covek nosi sa sobom. Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam ž da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo", napisao je Saša, a potom dodao:

"Naravno, obaveze prema porodici i čestim putovanjima stvarali su mi poteškoće za potpunu posvećenost fakultetskim obavezama. Međutim, pandemiju korona virusa, koja je zadesila ceo svet, sam pozitivno iskoristio kako bih uspeo da ispunim svoj san. Uspeo sam da položim preostale ispite i da uradim završni rad i od prekjuče ušao u svet akademskih građana kao diplomirani inženjer saobraćaja....", poručio je Kapor.

