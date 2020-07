OPTUŽILI SU ME DA SAM DECU VEZIVALA ZA RADIJATOR: Anabela Atijas hoće na SUD! U pitanju su KLEVETE!

Anabela Atijas se po izlasku iz rijalitija susrela sa brojnim optužbama koje su članovi porodice Đogani izneli na njen račun u želji da odbrane Gagija, te je Anabela rešila da pravdu potraži na sudu.

Ona je istakla da su navodi izneti na njen račun "budalaština".

"To su laži za koje ću pravdu morati da potražim na sudu. Institucije moraju da rade svoj posao, posebno kada su takve klevete u pitanju. Koliko znam, optužena sam da sam svoju decu vezivala za radijatore, tukla i slično", izjavila je Atijasova za "deToxic" tik pre odlaska na odmor u Hrvatsku, dodajući:

"Ne znam tačno ko je davao izjave. Čula sam samo da je to došlo od porodice. Ne znam da li je u pitanju ona (prim.aut. Nađa Đogani, Gagijeva sestra) ili brat (prim.aut. Đole Đogani) jer sam izašla iz rijalitija i nisam pročitala nijedan članak. Ne želim da gledam ili slušam bilo šta vezano za to jer ne želim da život trošim na to. Pozvala sam advokaticu i rekla joj da sve pronađe sve što treba da se objasni u institucijama kao što je pravosuđe."

