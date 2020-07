HTEO SI DA GLUMIŠ SLOBU, DA DOĐEŠ DO PRVOG MESTA: Marija Kulić se obrušila na Janjuša, a onda spomenula Anabelu! HAOS

Marija Kulić je oplela po zadrugarica, obrušila se na Mrarka Janjuševića Janjuša, a onda spomenula Anabelu Atijas i Lunu Đogani..

"Odlično sam, gledam emisiju večeras, obožavam da gledam kad ti Milane vodiš. Želela sam da se uključim jer imaš zanimljive goste. Kako gospođa Versaće da se ne uključi kad je tu bivši kum. Janjuše imaš sreće što sam izašla ranije, vrlo si lepo prošao sa ovim komentatorima koji su ostali, niko te ne bi kritikovao kako bih te ja kritikovala. Hteo si da glumiš Slobu Radanovića, da dođeš do prvog, drugog mesta, folirant si težak. Od mene ne bi imao mira, bezobrazan si i toliko si pokvaren, ako ti žena ovo oprosti, to može da bude samo dogovor. Ni tri deteta ne mogu da budu razlog da žena žrtvuje život sa tobom. Maja je jedna... Sram te bilo. Ti si našla nekog da prozivaš, pogledaj sebe, sad si postala plastična lutka. Nisi svestan da je Janjuš bio sa tobom jer Šopićku nije mogao da preboli. Zvao te je cveklom, on voli Ivanu, zbog toga glumi neku finoću prema Kariću. Maja je ispala glupa, baš mi je drago, sve je o sebi rekla. Oca si dovela do suza, grcao je, čovek te je podizao bez majke, nije te sramota, ti si najveća "k" u rijalitiju... Koje poštenje si ti pokazala, šta si uradila roditelju koji te sam podizao. Ni srama ni obraza, nije te sram da dođeš u emisiju. A ovaj, j*be se po krevetima, pa ide kod žene, ona da mu oprosti" navela je Kulićka.

"Use i u svoje kljuse" rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

"A ovaj što sedi, kad p*deri ulaze u rijaliti, pa može i neko drugi" rekla je Marija.

"Je l' su te skinuli sa aparata, jer si bila na aparatima jer ti Zola kocka pare koje si zaradila. Ubila si dete u rijalitiju, Bog ti vratio sad ćeš imati drugo. Zolu ste zatvorili kao zatočenika. Ti si cirkus majstor kao žena sa tri s*se. Idi leči se, išla si na more sa švalerom, muž te maltretirao, tvoja ćerka mi to pričala. Ti i tvoja ćerka ste pobegle sa mature u Bugarskoj. Kupuješ Versaće u tunelu. Kupali ste se kod Klare. Izgledaš kao ona sa porno sajta, da zadovoljavaš vimenom, to nisu s*se to je vime - rekao je Đedović.

"Ti si se osušio kao kišna glista, još ne znaš gde si i šta si" rekla je Kulićka.

"Ti si izašla iz rijalitija da spašavaš drugu ćerku iz kandži narko dilera. Ti si majka iz pakla" vikao je Đedović.

foto: Printscreen

"Ja kao majka moram da se uključim, nije lepo da se smeješ na takvu stvar. Večeras ti lepo spavaj. Ti si podržavao Anabelu koja je uzela muža od žene u sedmom mesecu. Ja se slažem za Miljkovića, nijedna majka ne želi pijanicu i kockara u kući. Ali sa se ona izvinjava Slobi... To je katastrofa. Kiji treba da se izvini i noge da joj ljubi, ali Slobi..." pričala je Marija.

Njih dvoje su zatim malo blažim tonom raspravljali o Anabeli Atijas i o njenom braku sa Andrejom Atijasom.

"Anabela je za Miljkovića kraljica, ali ove druge stvari što je ona radila u životu što je htela da prikrije i da od sebe napravi žrtvu, kod mene nije uspela. Jeste se ona tudila za Lunu, ali joj zameram što je žensku decu ostavila kod dugog muškarca" dodala je Marija Kulić.

"Ja sam čula da Janjuš u spoljnom svetu ženu vara non-stop, ona mu sve oprašta. Ti si za mene rugoba... Što se ti nisi kupao u rijalitiju? Prođeš smrdiš, neće da ti šalje stvari žena, a sad ti prešla preko prevare" dodala je Marija o Janjušu.

foto: Printscreen

Kurirr.s / M.M.

Kurir