ŽIVIM ZA ONE SREĆNE DANE! Zilha Fetić se oglasila na Instagramu, a svi se pitaju kome je posvetila OVE reči! (FOTO)

Edis Edo Fetić je svoju suprugu Zilhu Karašik javno prevario u Zadruzi, a nakon što je on napustio rijaliti ona ne prestaje da iznenađuje svojim objavama na društvenoj mreži Instagram, a svi se pitaju da li njene objave i izjave imaju posvetu.

Ovog puta, Zilha je citirala jednog pesnika i deo citata objavila na Instagramu. Mnoge je ovo asociralo na ono što je imala sa Edisom Fetićem,.

"Reći ću ti nešto, gledao sam kako mi se svet ruđi i bio sam nemoćan. Bol, padovi, mrak i nikog da ti rame ponudi. Da me potapše po ramenu. Ali u životu je bilo dana u kojima se gledalo kako stižu dobre vesti, srećni dani, osmesi, ljudi što me vole... I znaš šta? To je život! I danas živim za one srećne dane, nasmejana lica, bez obzira što bi me koštalo. U životu jedno vredi pamtiti sreću, jer sitni dani sreće čine život "glasio je deo citata koji je objavila Zilha.

