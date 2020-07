KUKAM, MOLIM, ŠARMIRAM! Boban Rajović otvoreno pričao o situaciji u kojoj se nalazi estrada: Moramo da PREHRANIMO DECU!

Pevač Boban Rajović je otkrio kako uspeva da nastupa pred mnogobrojnom publikom, kao i to da mora da prehrani decu..

"Radio sam u Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji, Švajcarskoj, Hrvatskoj. Ono što je najbitnije jeste to da ja ne radim ništa nelegalno. Sva mesta na kojima sam nastupao su na otvorenom, a u Austriji su dozvoljena okupljanja do 500 ljudi. Na granicama bude malo komplikacija, ali ja kukam, molim, šarmiram, pevam uživo, nađem način.", rekao je on pa dodao:

"Obećavam da ću pevati na krštenjima i rođenjima, samo da nas puste da pevamo jer četiri meseca nismo radili, moramo da prehranimo decu. Šalim se malo. Mada, stvarno mislim da ni oni sami ne znaju ko sme da uđe u koju zemlju, a ko ne", rekao je Rajović.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs / deToxic / M.M.

