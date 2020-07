PRVO MATORINO POJAVLJIVANJE NAKON BATINA: Otkrila detalje tuče sa Sanjinim bivšim, a evo šta se zapravo DESILO!

Bivšu zadrugarku Jovanu Tomić Matoru pre par dana je pretukao bivši dečko njene bivše devojke Sanje Stanković. Ona se sad prvi put pojavila nakon tog incidenta, pa otkrila šta se desilo.

"Dobro sam, živa sam, zdrava sam, ništa mi ne fali, hvala Bogu nije mi prvi put (smeh). Ne bih puno da pričam o celoj situaciji, i dalje ne želim da pričam o tome, bila sam uzrujana. Bilo je šta je bilo, čula sam šta je Sanja rekla, ja sam rekla i njoj i Šopićki da ne daju izjave, ja nisam u tom fazonu. Tad sam ga prvi put videla, to je Sanjin bivši dečko koji se pominjao u rijalitiju, bilo je jako neprijatno, to je restoran u kom ja ručam svaki dan, ja sam izašla ispred, desilo se šta se desilo, pa sam se vratila unutra i nastavilo se, ali dobro, završilo se kako se završilo. Nismo zvali policiju. Nekome se nije svidelo, spucali ga kompleksi i desilo se šta se desilo, kad sam krenula da izlazim, sačekao je kad sam ulazila u taksi, udario me je. Što se mene tiče, ta priča je gotova. Neću o tome da pričam, nije to za priču. Bitno je da smo posle toga seli, bila je rasprava, na kraju sam ja otišla iz restorana, Šopićka je bila najrealnija po tom pitanju. Sanju su svi osudili, ona se stvarno zabrinula, odmah je došla, ja sam bila uzrujana, to bih uradila i ja, vidim da je ljudi osuđuju što je išla da peva, ja sam to znala. Zna gde mi je novi stan, bila je, kupovale smo zajedno" ispričala je Matora u emisiji "Premijera Vikend Specijal"

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs / M.M.

Kurir