JEZIVO JE! KO JE TO OBJAVIO?! Katarina Živković oplela po današnjim piscima, nikoga NE ŠTEDI!

Katarina Živković je iznela je interesantan stav o knjigama koje ima priliku da vidi na policama knjižara.

"Imam smisla za pisanje, ali se ne mešam u ono što nije moj poziv. Strašno je što se pored velikih pisaca u knjižari nađu neke koje su zbog dilovanja ili ilegalnih poslova dale sebi za pravo da napišu knjigu", istakla je pevačica za "Svet" prenose mediji, pa dodala:

"Neka su, ali ko je to objavio?! To je jezivo. Danas sam kupila Andrića, Hermana Hesea i pored tih knjiga nađem autora uhapšenog na granici, polupismenog, da ne kažem nepismenog, koji čak nije ni sam pisao tu autobiografiju. I ko je dozvolio da to stoji pored Ive Andrića?!"

Kako je poznato da je i njena najbolja prijateljica sa estrade Kija Kockar, takođe, objavila autobiografiju, Katarina se osvrnula i na ovo štivo.

"Nisam čitala, zato što sam gledala "Zadrugu". Kristina je moja drugarica i ne bih ulazila u detalje, ali prija mi njena energija, jako je pozitivna", bila je kratka i jasna Živkovićeva.

