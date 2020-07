KIJA KOCKAR I NJENA URNEBESNA REAKCIJA: Pitanje o tituli SLOBINA BIVŠA ŽENA ju je skroz poremetilo! (KURIR TELEVIZIJA)

Reakcija Kristine Kije Kockar na jednostavno pitanje kako se oseća zbog večne titule koja joj je dodeljena u javnosti - bivše supruge pevača Slobodana Radanovića - kreće se u rasponu od zbunjenosti, značajne ćutnje, neugodnosti, smeha, kupovine vremena ponavljanjem pitanja, do sarkazma...

Nikad je niste videli u ovakvom raspoloženju, na sofi naše Vanje Camović u "Sceniranju".

foto: screenshot Kurir TV

"Ponosna sam na to! Ovo je ironija. Tada kada sam pričala bila sam u PMS. Sada ozbiljno, da, to je moj biši suprug, ponosna sam na njega. Kako da se izrazim, a da budem fina? Sad smo super, ne komuniciramo. Možda od decembra. Ne bih da odgovaram na ovakva pitanja, nisam došla da odgovaram na pitanja o Slobi Radanoviću, ne vidim titulu u tome. Kada budem saznala da je "plave krvi", možda ću reći da je to titula", rekla je Kija, pa dodala:

"Uopšte sebe ne vidim u tome. Naravno da želim i porodicu i sve, svaka žena koja je sama, jednog dana želi da osnuje porodicu. Naravno da imam osećanja prema njemu, to je normalno, nikada nećemo biti ravnodušni jedno prema drugom, a sada da li će da me mrzi ili voli, to je na nama, oboje smo javne ličnosti. Pustite nas na miru, svako je otišao svojim putem. Sve ostale stvari su sada nebitne ljudima?"

Pratite Kurir televiziju na poziciji 8 i na https://www.kurir.rs/tv

foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir