POZNATI KOJI SU ŽIVELI ZAJEDNO PRE SLAVE: Njih nikada ne biste povezali! Nekim cimerima sa estrade i POLICIJA dolazila!

Onog trenutka kada su neke ličnosti sa javne scene zakoračile u svet poznatih i slavnih, pa osetili čari većeg novca, odlučili su se za samostalan život, a priču o cimerima prepričavaju danas sa osmehom.

Igor Đorđević, Zorana Bečić i Sloboda Mićalović

Glumica Sloboda Mićalović, kada je došla iz Leskovca, cimerka i koleginica sa klase joj je bila Zorana Bečić, inače ćerka čuvenog sarajevskog glumca Zorana Bečića. Sloboda ii Zorana se i dan-danas druže.

"Zorana je moja bliska prijateljica sa klase, zajedno smo živele dok smo studirale", rekla je ranije Sloboda.

NENAD JEZDIĆ I ŽELJKO JOKSIMOVIĆ - Spavali na dvosedu

Cimer u studentskim danima Željku Joksimoviću, a kasnije i kum na prvom venčanju sa Vesnom, bio je glumac Nenad Jezdić. Prisećajući se teškog i skromnog studentskog života, punog umetničkog nadahnuća i velikih snova dva zemljaka sa desne obale Kolubare, protekla su u teškim uslovima, spavajući na dvosedu, dok su im noge bile na stolicama.

"U poslednje vreme se naši estetski stavovi puno razlikuju, pa mi najviše prija kad evociramo dečačka i momačka sećanja. To je ona najintenzivnija, najčvršća spona među nama. On je čovek koji radi na sebi i ja bih želeo da svoj neizmerni dar usmerava u drugom pravcu. I on i ja znamo u srcu gde se to krije... Kako bilo, sačuvaćemo ono nepovredivo: kumstvo i uspomene", rekao je pre desetak godina Nenad Jezdić.

foto: Printscreen/K1

NINA JANKOVIĆ I MILJANA GAVRILOVIĆ - Žurke u stanu

Iz male sredine Nina Janković je došla u velegrad da okuša sreću. Tada je našla stan koji je delila sa koleginicom sa klase Miljanom Gavrilović, ali ih nisu zanela svetla metropole. Nina se prisetila kako su se Miljana i ona lepo zabavljale nakon studenskih dana.

MIMA KARADŽIĆ I ŽARKO LAUŠEVIĆ - Udaljili se pa se opet zbližili

Iako važi za večitog neženju, Mima Karadžić ipak to nije bio. On je davnih dana sudbonosno "da" rekao tada Sunčici Đurić, a tom činu prisustvovao je njegov nekadašnji cimer, a tada kum Žarko Laušević, s kojim je živeo tokom studenskih dana u Beogradu. Ljubav između Sunčice i Mime nije dugo trajala. Svako je krenuo svojim putem, a kumstvo Mime i Žarka postajalo je sve tanje i tanje.

TANJA SAVIĆ I SLAVICA ĆUKTERAŠ - Prekinule komunikaciju zbog dečka

Nekada najpopularnije "Zvezde Granda" Tanja Savić i Slavica Ćukteraš na početku svojih pevačkih karijera delile su iznajmljeni stan u Beogradu. Pored toga što su bile koleginice i cimerke, Tanja i Slavica bile su i bliske drugarice od 2004. do 2006. godine, kada su se posvađale zbog Tanjinog tadašnjeg dečka, a onda prestale da žive zajedno, ali i prekinule komunikaciju. Ipak, 2013, nakon sedam godina, pevačice su uspele da izglade odnose.

foto: ATA Images

BOJANA ORDINAČEV I MARIJA VELJKOVIĆ - Pale na prijemnom

Njihovi putevi su se ukrstili u Beogradu. Bojana je došla iz Novog Sada, a Marija iz Zaječara, kako bi oprobale sreću na Fakultetu dramskih umetnosti.

MILICA TODOROVIĆ I KATARINA ŽIVKOVIĆ - Policija na vratima

Manje je poznata činjenica da su Milica Todorović i Katarina Živković nekada bile cimerke.

"Pa to je haos bio! Milica i ja se uvek smejemo kada pričamo o tom periodu. Nas dve smo bile toliko različite, kao mačka i miš! Mnogo smo se volele i mnogo svađale", pričala je ranije Kaća, a Milica otkrila kako im je došla policija na vrata:

"Kaća Živković i ja samo tada živele zajedno. Čistile smo terasu u našem stranu, ona je sipala nešto slučajno komšinici na glavu, a nakon 15 minuta nam je došla policija na vrata, a mi stojimo sve sa maskama na licu."

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Kurir