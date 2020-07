ĐEKSON BI SE NJOM OŽENIO: Reper priznao koja vatrena CRNKA sa javne scene mu se sviđa! Svi ih SPAJAJU (FOTO)

Nemanja Đerić progovorio je o svom ljubavnom životu, a jedna bivša zadrugarka zapala mu je za oko.

"Ne bih bio u vezi sa Kijom, ne metaforički sam rekao da bih je šetao, iznervirala me prestigla me je na trendingu. Ženio bih Jelenu Pešić, tako mi je, stav mi se dopada", rekao je on, a onda otkrio da li veruje u ljubav Ive Grgurić i Filipa Đukića.

"Ako Iva i Filip nastave ovim tokom, da se ovako opušteno zezaju, opstaće, oni su super, oni su dokaz da devojke ne mogu da odole ovim idiotima", rekao je Đekson u "Premijeri".

Nemanja je upitao repera da li je istina da se dopisivao sa Tijanom Milentijević vlasnicom pesme "Žena od sultana".

Đekson je otkrio i da je nedavno raskinuo sa devojkom.

"Trenutno se trudim da budem zaljubljen, videću za nedelju dana da li sam zaljubljen", rekao je Đekson u svom stilu za kraj razgovora.

