ŽEŠĆI LOM NA ROĐENDANU ŽELJKA KULIĆA! MILJANA ZOLI OPALILA ŠAMAR: Umešala se i Marija, a OVO NIKO NIJE očekivao! (FOTO)

Miljana Kulić napravila je 2. rođendan sinu Željku, ali se u međuvremenu posvađala sa dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

U jednom trenutku došlo je do žestoke svađe Miljane i Zole, i to ni manje, ni više nego zbog pesama koje je ona pevala na sav glas. Zola je pomislio da je ona tu pesmu posvetila Željkovom ocu. Došlo je čak i do fizičkog obračuna ljubavnog para. Naime, Miljana je u raspravi sa Zolom njemu udarila šamar, zbog čega je rasprava postala još žustrija.

foto: Printscreen/Pink.rs

Marija Kulić odmah je dotrčala, jer je čula da se njih dvoje raspravljaju, a kako i inače ne prihvata Zolu kao budućeg zeta, odmah je počela da se dere na ćerku. Njihov kućni prijatelj uskočio je kako bi razdvojio Miljanu i Zolu, a Čolić je sve vreme provocirao i dobacivao svojoj izabranici.

"Sramotiš mene, misliš da si neka glumica!", vikao je Zola.

Malo pre ovog incidenta, Marija je vikala na Zolu jer je umesto dečijih pesmica puštao komercionalnu muziku.

foto: Printscreen/Pink.rs

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Pink.rs

Kurir