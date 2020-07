PRIČA SE DA SU JANJUŠ I MAJA I DALJE U VEZI! Ona se oglasila pa otkrila SVE: Ljudi mogu da nagađaju, a ovo je ISTINA!

NJU TO NE ZANIMA

Ljubavna veza Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša navodno se završila nakon njihovog izlaska iz rijalitija. Ipak, skoro svakodnevno izviru novi dokazi o tome da su bivši zadrugari i dalje zajedno.

O vezi Maje i Janjuša sinoć je pričao i Marko Đedović tvrdeći da su viđeni u jednom restoranu zajedno, kao i da je ona njemu tražila novi Janjušev broj.

"Ja sve to demantujem, uopšte se nisam pomirila sa Janjušem, niti planiram! Ljudi mogu da pričaju i nagađaju, mene to ne zanima ja sam svoje rekla, a to je da Janjuš i ja definitivno nismo zajedno, niti ćemo biti" rekla je Maja Marinković.

