LENA KOVAČEVIĆ ISKRENO O BORBI SA KORONOM: Sa prvim simptomima se pojačao STRAH, a evo ko joj je bio najveća PODRŠKA!

Lena Kovačević, iako retko priča o privatnom životu, javnost je obavestila da je zaražena virusom korona upravo da bi druge podstakla da se testiraju. Ona je progovorila o svemu kroz šta je prošla kako bi poslužila kao primer. Ona ne krije da je sa pojavom prvih simptoma reagovala odgovorno i da je bio prisutan strah.

"Definitivno je taj strah koji svi osećamo dodatno pojačan pri pojavi bilo kakvih simptoma, a posebno pri sumnji na pneumoniju o kojoj sad toliko slušamo na vestima, čitamo u novinama. Hvala bogu pri dolasku u bolnicu i detaljnim ispitivanjem brzo smo otklonili sumnje na neke komplikacije i to me je zaista umirilo, ali i podstaklo da zaista više molim za bližnje i za prijatelje i našu zemlju. Pogodile su me slike iz bolnice i žrtva medicinskih radnika. Hvala beskrajno medicinskom osoblju „Bežanijske kose“ na onome što sam videla i doživela u bolnici, apsolutna posvećenost i ljubav prema ovoj velikoj profesiji ravna superherojstvu.

Da li se plašiš posledica korone zbog pevanja, daha, kapaciteta pluća?

"Imala sam sreću da na kraju nemam upalu pluća i nikakve komplikacije, ali jesam primljena sa takvom dijagnozom upravo zbog te malaksalosti i niske temperature, svakako je ozbiljnija borba sa ovim virusom i kod ljudi sa lakšim i težim simptomima. Ceo apel je na to da se ne sedi kod kuće sa temperaturom i čeka da prođe jer virus brzo napreduje."

Da li ti je suprug tokom dana provedenih u bolnici bio najveća podrška?

"Imam hvala bogu tri hrabra muškarca i zaista mnogo slatka, jedni drugima smo podrška i zaista se osećam bogatom i porodicom i prijateljima, svima o kojima ja brinem i koji brinu o meni. U ovakvim situacijama još više se okrećemo jedni drugima i podsećamo osnovnim životnim vrednostima."

