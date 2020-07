MARIJA KULIĆ OPLELA PO MILJANI I LUNI: Uporedila ih, pa otkrila po čemu su one SLIČNE! A u ovome se SLAŽE sa Anabelom!

Marija Kulić oplela po Luni Đogani i ćerki Miljani Kulić, pa otkrila da se u samo jednoj stvari slaže sa Anabelom Atijas.

foto: Printscreen

Marija nam je, na prvom mestu, prokomentarisala pobednicu "Zadruge 3" Ivu Grgurić, o kojoj je dala iskreno mišljenje.

Iva kao Iva, da ti kažem, priče iz spoljnog sveta sam ja čula tamo, ali bitno je kako se ti pokažeš u rijalitiju, priče iz spoljnog sveta mogu da budu istinite i ne moraju. Ja joj verujem jer je sama ispričala tu priču i smatram da samo zbog toga nije zaslužila prvo mesto. Inače ja protiv nje nemam ništa, ona mi je u početku bila draga, komunicirala sam sa njom, dok to nije ispričala, a onda se stavila barijera, ne mogu ja takve devojke, takve žene, jednostavno ja je ne bih podržala - rekla je Marija.

foto: Printscreen

Naravno, nezaobilazna tema koja je i dalje broj jedan u Srbiji jeste odnos majke i ćerke, Anabele i Lune, a Kulićka je istakla da joj se nisu svidele neke stvari, ali da se ipak u jednom slaže sa Atijasovom.

"Da ti kažem, oni su gori od Subotića! Ja sam mislila da su Subotići najgora porodica u Srbiji, ali... Nigde nije sjajno, ali iznošenje prljavog veša i nečega što se dogodilo pre 12, 13 godina, koga briga! Pola ljudi znaju, ona ponavlja, tačno se videlo da je htela od sebe da napravi žrtvu, uspela je u tome tako što je stigla do četvrtog mesta. A što se tiče Miljkovića, ja se slažem sa Anabelom. Slažem se u potpunosti sa njom, kao što ja smatram da je Zola sa Miljanom iz koristi, tako smatram i da je Miljković sa Lunom iz koristi. To je neko moje mišljenje koje se ne menja, od početka imam taj stav prema obe veze. Miljana je slična Luni, labilna, povodljiva, lakoverna, to su neke osobine koje sam primetila da imaju i jedna i druga, a Anabela i ja smo slične što ne podržavamo, nijedna majka ne voli takvog zeta" iskrena je bila Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir