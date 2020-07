SPOJILA 3 KONTEJNERA U JEDAN I NAPRAVILA RAJ NA AVALI! Verica Rakočević pokazala deo svog imanja i kako uživa u LUKSUZU!

U ovom bajkovitom prostoru na Avali je moj atelje.U njemu sanjam, crtam, smisljam sa puno entuzijazma kolekciju koja ce u septembru biti prikazana na poseban nacin.Drzite mi pesnice.Volim vas divni ljudi, vi koji ste tu da me uvek podrzite, dobronamerno kritikujete. #beograd #avala #volimmojposao #vericarakocevic #sanjamotvorenihociju

