NAŠE PRIJATELJSTVO JE VREDELO 2000 DINARA! Mirko Gavrić potkačio bivšu prijateljicu, pa Luni Đogani poručio samo OVO!

Mirko Gavrić je izjavio da ako je njegovo prijateljstvo sa Lunom Đogani vredelo 2000 dinara, onda ne treba da bude tužan zbog toga.

foto: Printscreen

"Trebalo je ućutati ove žene koje se noćima javljaju pokušavajući da Luninu krivicu i propuste prepišu Anabeli. Anabela je doživela još jednu nepravdu i hvala Mirku što je tako veliki prijatelj. Nadam se da se Anabela neće odreći prijatelja, kao što je Luna to uradila. Da li smatraš da je onih 2000 dinara koje si doneo Marku, da je uticalo da on utiče na Lunu da se odrekne prijateljstva?" upitala je gledateljka.

"Ako je 2000 dinara vredelo naše prijateljstvo, onda ne treba da budem tužan zbog toga! Videli ste način na koji je on meni vratio, to je njegov stil, to je svima poznato. Da li je uzrok Marko ili nešto drugo, ja sam siguran da se ona plaši da ostane sama, ona bez ljubavi ne može da funkcioniše. Ona je pucala od samopouzdanja, sada vidimo devojku koja lomi sve po Zadruzi, da će da se ubije i baca tamo. Naučio sam lekciju, onoliko koliko sam sebe ceniš, tako će nas i drugi ceniti" odgovorio je Mirko.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir