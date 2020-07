PROŠLE SU DVE GODINE OD SMRTI OLIVERA DRAGOJEVIĆA: Severina se prisetila pevača, pa otkrila šta ju je jednom zamolio!

Prošlo su dve godine od smrti legendarnog pevača Olivera Dragojevića. Nakon dvogodišnje borbe sa rakom pluća, hrvatski pevač preminuo je u splitskoj bolnici 29. jula 2018. godine u 71. godini.

foto: Printscreen You Tube

Iza sebe je ostavio suprugu Vesnu, sa kojom je bio 44 godine u braku, sina Dina i blizance Damira i Davora, ali i brojne kolege i prijatelje koji ga nikada neće zaboraviti.

Severina Kojić se prisetila Olivera pa je objavila snimak s jednog njenog koncerta gde je otpevala Cesaricu i prisetila se jedne anegdote vezane uz jednog od najvećih hrvatskih muzičara svih vremena.

"Olivera sam volela i kao muzičara i kao osobu... Više puta smo zajedno putovali, smejali se, vozio je brzo... Jednom me, negde u leto 2001., zamolio da umesto njega održim koncert u Veloj Luci. Rekla san 'ne mogu', a on je rekao 'al ja ne mogu više od tebe'. I tu me je šarmirao, imao je šarma, i otišla sam da pevam (u japankama, jer sam do njega svratila s plaže)... Ljudi su došli slušati Olivera, ja sam im objasnila situaciju i svi su se smejali. Ovo nije taj koncert, ovaj je održan u nekom klubu u dijaspori pre dve godine, nešto malo pre nego je On otišao ... Jer ljudi su ga svugde volili i volimo ga svi... Zauvek (si tu)...", napisala je Severina.

Kurir.rs / M.M.

Kurir