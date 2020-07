LOŠA PROCENA ČUVENOG MUZIČARA! Viki Miljković: Dragan Aleksandrić je rekao da nisam talentovana za pevanje!

Da je poslušala savet čuvenog kompozitora Dragana Aleksandrića, Violeta Viki Miljković danas ne bi bila uspešna pevačica sa skoro tri decenije staža na estradi.

Kako je ispričala, pevačici je priznati stručnjak kao devojčici savetovao da se mane mikrofona jer nije nadarena za pevanje. Predložio joj je da završi školu i uda se i bude daleko od estrade jer je u muzičkoj profesiji ne čeka uspeh. Ona ga nije poslušala i, već nakon nekoliko godina kako je kročila u muzičke vode, demantovala ga. Ona je dokazala da i velikani nekada znaju da pogreše u proceni.

foto: Ana Paunković

- Dragan Aleksandrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča. Ipak, nisam odustajala i posle godinu i po dana ubedila sam ga da se obratimo Marini Tucaković, koja je prepoznala moj talenat. Uspela sam i da završim školu i da se udam, tako da je s te strane Aleksandrić bio u pravu - rekla je Viki gostujući na Grand televiziji.

foto: Ana Paunković

Pozvali smo Aleksandrića, koji s ove distance kaže da je pogrešio kada je rekao da Miljkovićeva nema talenta i pohvalio je za uspeh koji je postigla u poslu. - Moguće je da ja tada nisam obratio pažnju, ne znam. Savetovao sam joj da nastavi školu, da završi fakultet, što je ona i uradila. Ali je u pevanju napravila odličan posao. Ona i Taške su super tandem, on je predivan momak - rekao je Aleksandrić i otkrio da je Violetin brat Vladica njegov učenik: - Ja sam učio njenog brata Vladicu da svira harmoniku, dva puta nedeljno ga je otac dovodio iz Niša kod mene na časove. Njihovi roditelji Sveta i Zorica su se jako borili i svaka im čast, napravili su uspešne ljude od Viki i Vladice - rekao je čuveni kompozitor za Kurir.

foto: Printscreen Zvezde Granda

Ivan Ercegovčević / foto: Ana Paunković

