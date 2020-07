OPERACIJA NOSA, FILERI, SVE PODRŽAVAM! Marina Tucaković otkrila zbog čega nije protiv PLASTIČARA, a jedno je NAGLASILA!

Marina Tucaković je progovorila o veoma aktuelnoj temi na estradnim kuloarima - estetskim korekcijama.

Ona je istakla da nema ništa protiv posete plastičaru.

"Svako ko misli da treba da koriguje nešto na svom licu, to i treba da uradi. Botoks, operacija nosa, fileri, šta god. Sve podržavam! Ako čovek nije zadovoljan i želi da izgleda lepo u ogledalu, treba da se podvrgne promenama na svom telu", istakla je Marina, pa dodala:

foto: Printscreen

"Naglasiću da ne treba preterivati. Mera je vrlo važna da bi sve bilo svedeno i lepo. Neke žene, međutim, nemaju meru, pa postanu primeri kako se ne treba operisati."

"Apsolutno sam za to da i muškarci vode računa o ličnoj higijeni i svom izgledu. Redovno treba da posećuju salone za ulepšavanje. Ne vidim zašto je to tabu tema kod nas kada je to odavno normalna pojava svuda u svetu", dodala je Tucakovićeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: ATA Images

Kurir