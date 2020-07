BORINA MAJKA POGINULA KAD JE IMAO 3 GODINE: Držala me u naručju! Drljača slomio srce kad je ispričao i OVO o PRVOJ ženi!

Bora Drljača, koji je u poslednje vreme mučio muku sa zdravljem, progovorio je o detaljima života koje malo ko zna.

"Zadnjih pet, šest meseci sam imao pet operacija, ljudi proglasili da sam umro, zove me narod iz celog sveta. Stari vuk je u punoj snazi. Živ sam", rekao je Bora na samom početku, pa počeo da priča uspomene iz detinjstva:

"Rođen sam u selu Donja Suvaja. Ja sam rođen u najgore vreme, kada se zaratilo, pa su ljudi po šumama bežali. Ja to nisam osetio jer sam bio mali. Meni je majka poginula kada sam imao tri godine. Kada zaplačem, koja majka doji i ima dete, odmah dohvati i mene da ja dojim i ne plačem. Mene su babe podigle, babe Marije, otac je bio u revoluciji. Odrastao sam po domovima, završio četiri razreda, pa kada je došao na red peti, nije bilo nastavnika, pa sam išao u grad 10 kilometara u školu."

foto: Printscreen/Glamur

Uspomene vezane za majku kaže da nema.

"Majka me držala u naručju, nju su pogodili, a ja sam ostao živ. Nisam ništa zapamtio, nemam slike, samo su mi njene drugarice pričale da je bila lepa i plava. Nemam osećaj šta znači majka. Tata se oženio", kazao je Bora u emisiji "Glamur Specijal".

Bora kaže da se u njegovo vreme masovno odlazilo u gradove.

"Od malena sam svirao tamburu, svirao sam sa 4 žice. Kada sam došao u Beograd, čuo me harmonikaš, smejali su se mom prezimenu. Posle nekoliko dana smo imali koncert u jednom selu kraj Dunava. Taman kad sam počeo da pevam, nestade struje. Imali smo turneje, bila je tu i Lepa Lukić, bila je luda kuća, sada je drugačije. Nije bilo nekih para, išla su dva orkestra, folklor, pevači", priča Drljača koji se seća i da ga je slušao Ivo Andrić.

"On je stalno dolazio, ja sam sa njim sedeo, nikad nisam pio. On je mene voleo, govorio je da sam talentovan. Napisao sam pesmu, pa dođem kod Branka Ćopića, Duška Radovića, Branko mi kaže da ne bi ni on bolje napisao", kazao je Bora.

foto: Printscreen/Glamur

Drljača kaže da su ga žene uvek volele, ali nije imao sreće sa njima.

"Nisam imao sreće sa ženama, iako me i dalje vole. Moja žena Verica bila je iz mog sela, bila mi je prija, napisao sam joj i pesmu. To je bila velika ljubav, imam sa njom dva sina. Posle je bila Rada, majka više ne rađa takvu ženu. Sada sam sam", kazao je Bora, pa dodao:

"Moja prva supruga je popila tablete, ubila se, imala je 50 godina. I sad mi je teško, ali imam ta dva sina, stariji se oženio, imam dobru snajku, ali eto nemaju dece. Nije im uspela veštačka oplodnja. Mlađi se ne ženi, a prešao je 40 godina. Totalno sam nezadovoljan životom, fali mi unuče, za šta sam stvarao? Ni sa drugom ženom nisam imala sreće, ona je umrla od raka", ispričao je Bora Drljača.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Glamur

Kurir