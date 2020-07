GOLUBOVIĆ NAZVAO MIĆU BOSANSKIM KELNEROM, A ON UZVRAĆA UDARAC: Koje je njegovo zanimanje?! Nije me dobro upoznao!

Miroslav Pržulj - Lepi Mića odgovorio je na prozivke Kristijana Golubovića, koji ga je nazvao "bosanskim kelnerom".

Mića nije mogao da ostane imun na ovakve reči, pa je komentarisao deo po deo izjave.

"Ja nisam "bosanski kelner", kako je on rekao, nego sam ponos i dika srpskog naroda iz Republike Srpske! Narodni pevač i tribun, medijska ličnost, jedna od najzastupljenijih. Popularnost me nikada nije izmenila. Ugostiteljski sam radnik, peti stepen ugostiteljstva, a bavim se muzikom i biznisom. A čime se on bavi, to je moje zanimanje, koje je njegovo?", rekao je on, pa dodao:

"Još jednom me je pogrešno procenio, nadam se da će promeniti to mišljenje o meni. Mi nikada nismo bili u nekakvim sukobima. Čak i kada su me pitali da li mislim da je dobar rijaliti igrač - odgovorio sam potvrdno. Jeste zanimljiva ličnost i može sve to da iznese, iza toga stojim. Treba da spozna moju dobrotu, vaspitanje. Znao bi da ja ne izdajem nikoga, nego to upravo oni rade."

"Najviše me je zaboleo komentar "bosanski kelner", šta to treba da znači? Ja sam omiljena, priznata zvezda u srpskom narodu i dijaspori. Neću ga vređati, pričam isključivo o sebi. Izgleda da me nije dobro upoznao i da nije dobro rezonovao neke stvari. Toliko o meni, bez uvreda na njegov račun", završio je Mića.

