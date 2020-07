RADILA SAM NA CRNO, IGRALA I POPILA SA NJIMA: Kemezovu napali da je bila SPONZORUŠA, a ona iznela ŠOK detalje prošlosti!

Milica Kemez se oglasila na Instagramu i objavila poruku koja je mnoge potresla.

Naime, pričalo se da je Milica bila u vezi sa čovekom koji joj je obezbedio salon, a ona je sada poslala jasnu poruku.

"Želim da se obratim svima vama koji kažete da ja imam zlo u sebi,a toliko zlobnih stvari pišete o meni, hoćete da znate ko je taj Labi? Da, to je bivši dečko moje drugarice, da, on je oženjen, šta ja imam sa tim, koliko znam zdušno ste i u nenormalnom broju podržavali iste takve stvari, hoćete da znate šta sam radila u Švici? Da, radila sam, prodavala piće, zabavljala goste i na taj način bi dolazili opet, da radila sam na crno, da igrala sam, da popila bih nekad sa njima, da, izabrala sam pogrešan put, možda pogrešnu odluku, ali sam iz svega toga izvukla pouku i više ne podnosim ni alkohol ni noćni život (da koliko ne podnosim dobro alkohol imali ste priliku da vidite i javno,moju bruku) ne, nisam ponosna na to sve. Jeste raspuštena sam bila, ustajala, padala grešila.. Koga briga, niti ste mi vi plaćali račune, niti kupovali hleb. Da, san mi je bio da imam svoj salon, da, ostvarila sam taj san i radila tu, da, to je možda propalo, ali idem dalje,možda me čeka bolje i veće, možda je i dosta da stojim na nogama i radim taj fizički i težak posao frizerke (oni koji to rade znaju koliko je teško) a ovi koji se vuku po kladionicama, diluju, čekaju od mame i tate 1.000 dinara za piće, imaju sponzore mene ne mogu da ukaljaju", piše Milica, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Instagram

"Ne iritiram ja vas negativom, već svojom dobrotom, prosto ne možete da verujete da neko ko izgleda kao ja, nije spozoruša i ne prodaje svoju lepotu na nemoralan način, ne možete da prihvatite razlike u odrastanju, veri, boji kože, pa iz tog razloga nazivate te ljude c*ganima, š*ptarima i ostalo. Ja ljude ne gledam očima već srcem, žao mi je što ste toliko ograničeni i ne očekujem da me razumete, jer mene samo posebni ljudi mogu da razumeju, a posebni ljudi i veliki ljudi su uvek bili u manjini i zato je uvek i postojao jedan kralj, jedan vladar, jedan predsednik. Većina vas živi uspavano, tako se rodi i tako živi, onako po pravilima kako vas drugi teraju da živite, e, pa ja živim kako hoću nikome ne polažem račune i nikoga ni za šta ne pitam, eto nešto dobro iz svega što sam u životu proživela, a vi krijete od vaših roditelja ko ste i šta ste,a oni vas bezuslovno vole. Ja jesam nekad u životu pravila pogrešne odluke, ne, nisam loša možda sam bila i gora nego što mislite, ali nikad žrtva, uvek borac!"

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

