PLANIRALI SMO INTIMNU VEČERU: Djumić doživeo udes na godišnjicu ljubavi, njegova supruga otkrila šta mu se tačno DESILO!

Frontmen "Novih fosila" Rajko Dujmić povređen je u saobraćajnoj nezgodi, a ovim povodom oglasila i njegova supruga Snežana.

"Ništa zasad ne znamo. Mogu samo reći da Rajko nije ispao iz auta, kako su pisali neki mediji. Čekam njegovog sina Tina da pokušamo doći do njega u Intenzivnoj jer ne možemo ući u bolnicu zbog korone. Noćas je imao hitnu operaciju zbog krvarenja u mozgu, operisan je i dalje je u indukovanoj komi i samo možemo čekati. Srećom, njegovo je stanje zasad stabilno" s tugom i brigom u glasu ispričala je Dujmićeva supruga.

foto: Privatna Arhiva

"Rajka je sin Tin u sredu prepodne dovezao u Stari Laz, gde sam ja od pretprošle nedelje zbog radova na apartmanu. Mi smo se 29. jula pre 38 godina upoznali i hteli smo taj dan provesti zajedno. Nas troje smo ručali u vikendici koja je već 32 godine naše mirno utočište, a uveče smo planirali intimnu večeru u Delnicama" priča potresena Snežana Dujmić.

"Na mestu nesreće susedi su mi rekli da je do dolaska hitne pomoći Rajko bio pri svesti, no tokom vožnje prema Sušaku pao je u komu. Lekari su mi rekli da je u komi jer ima krvarenje na mozgu i preduzeli su sve što mogu. Napokon se sve smirilo - i onda ovo. Ali biće sve dobro. Jak je on. Ja sam uz njega - puna je nade njegova žena, dok je pojedine detalje iznela i meštanka Starog Laza koja je upućena u ono što se dogodilo:

"Čuli smo snažan udarac, kao da je nešto puklo. Rekla sam suprugu: Ajme, ode susedova šljiva, jer sam samo to uspela videti kroz prozor. Ni kada smo izleteli iz kuće nismo videli puno više, nije bilo nekih tragova na putu, a tek kad smo prišli shvatili smo da je sleteo automobil. Video se sivi krov. Suprug je povikao da mu treba pomoć, da je dole auto, i čovek u njemu. Nije mogao prići, a onda je došao drugi sused i spustio se do vozila."

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs / Jutarnji.hr / M.M.

Kurir