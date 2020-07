TA OSOBA ME NE ZANIMA! Ana Korać se osvrnula na prijateljstvo sa Slobom i Kijom pa poručila: Bajate priče me NE ZANIMAJU

Ana Korać se osvrnula na prijateljstv sa Slobom Rdanovićem i Kijom Kockar pa poručila da bajate priče neće da komentariše.

foto: Printscreen

"Davida sam upoznao kad je imao emociju prema Aleksandri. On je taj koji voli, on brani. Ana je previše hladna, ona ne pokazuje. Ona je mene ubedila prošle godine za Novu Godinu. Ona je sad hladna, to nju ne interesuje. Ana pravi grešku jer misli da može da me ubedi u neke stvari. Ana Davida izuzetno poštuje, ona nema snagu da njemu najavi rastanak. Vi ste prošle godine imali neprijatelje, pa ste se borili. Ti si sva svoja prijateljstva iz rijalitija, sva su se pogasila. Nikad nisi javno rekla za Kiju Kockar i tu priču. Ti stvaraš sumnju. Ona je izjavljivala da si bila sa Slobom, a da ti je davala pare" govorio je Mića.

"Prošle godine su svi bili protiv mene,posle Zadruge sam ušla u mirnu luku sa njim. Ja sam zaljubljena u njega kao prvog dana. Moje emocije se nisu ugasile. Naravno da ga poštujem. Ne živiš ti sa nama da vidiš kako ja njemu pokazujem ljubav. U mnoge osobe sam se razočarala, od većine sam se distancirala. Da me pljulju iza leđa, pa piju kafe sa mnom, to mi ne treba. Ja sam sa 90% zadrugara u dobrim odnosima. Ja sam sve na tu temu rekla, i ispričala sam. Bajate priče me ne zanimaju. Mene ta priča ne zanima i ta osoba(Kija). Šta sam imala ja sam rekla, ona je govorila da se ja bavim nekim poslovima, ja to neću da komentarišem" rekla je Ana.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir