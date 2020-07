OD KAŠLJA MI SE LEDILA KRV, MISLIO SAM DA ĆU UMRETI! Jezova ispovest pevača koji se 19 dana BORIO za dah u bolnici

Frontmen benda „Kao kao“ Marko Simičić zarazio se koronavirusom, zbog čega je imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a koliko mu je bilo loše, svedoči činjenica da je čak 19 dana proveo u bolnici. Marko je u jednom trenutku bio priključen na kiseonik, plašio se za sopstveni život, a kako kaže za Alo, nakon skoro tri nedelje pakla, napustio je bolnicu i oporavlja se kod kuće.

- Temperaturu sam dobio početkom jula, a kako danima nije prolazila, testirao sam se na koronavirus. Kada su mi javili da sam pozitivan, pozvali su me u ambulantu, gde su utvrdili da su mi pluća čista. Ipak, dobio sam da pijem „hemomicin“ i paracetamol i tada mi je rečeno da mirujem i da će sve proći - počinje priču Marko, čije se stanje ubrzo nakon testiranja pogoršalo.

- Temperatura mi nije spadala, imunitet mi je bio sve slabiji, izgubio sam svu snagu i uopšte nisam mogao da dišem. Hitno sam spakovao torbu i otišao u KBC „Bežanijska kosa“. Ušao sam i zamolio sestru da me hitno priključi na kiseonik jer mi je bilo loše i mislio sam da ću se ugušiti. Videli su da sam u ozbiljno teškom stanju, priključili me na kiseonik, ponovo mi snimili pluća i ispostavilo se da imam tešku upalu oba plućna krila - priča Simičić, koji je ubrzo smešten u bolnicu.

- U Beogradu nije bilo mesta, pa sam ležao u bolnici u Pančevu. Situacija sa plućima bila je toliko teška da su me priključili na kiseonik jer je saturacija bila 86. Ko se razume, zna koliko je to loše - priča Marko za Alo i otkriva da je bio u strahu za život.

- Plašio sam se da odem do toaleta da se ne bih ugušio na putu do kreveta. Hvatali su me napadi kašlja od kojih se ledi krv u venama. Borba s koronom mi je u svakom trenutku bila borba za život. Iako sam sportski tip, vodim zdrav život, ali uprkos svemu, u bolnici sam proveo 19 dana. Bilo mi je jako loše i smršao sam sedam kilograma - ispričao je Marko, koji se sada nalazi kod svoje kuće, gde se oporavlja od posledica virusa.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/alo

Kurir