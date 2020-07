TO ZNAMO ONA I JA! Vuk Mob otkrio da li je bio sa Kijom Kockar, a onda je javno podržao Gagija Đoganija!

Reper Vuk Mob je prokomentarisao situacije koje su se dešavale u rijalitiju Zadruga, a onda se osvrnuo na spekulacije da je bio sa Kijom Kockar.

"Ja koliko sam ispratio, video sam da su se svi obrušili na Janjuša. Svi smo svesni da je napravio grešku, ali nema potrebe da ga prozivaju i vređaju. Nije ni njemu lako, ne treba da šutiras čoveka dok je na podu. Prevario je ženu i to javno, ali ljudi ne razumeju izolaciju, 10 meseci, nisu kompetentni. Ne bih mu oprostio da je moja sestra u pitanju, bio bih subjektivan. Licemerni smo, mi na Balkanu ne znamo koliko imamo skarivenih kostiju u plakaru, a sudimo. drugima. Niko me nije razočarao, nisam se vezivao. Bio mi je okej Stefan Karic, bio je pristojan do kraja, nije imao skandal, niti je pokzao lošu stranu. Gagija sam gotivio, on mi je bio top. Vidi se da je čisto dobar čovek, čista mu je duša. Imao je ružnu prošlost" rekao je Vuk Mob u radio emisiji "Amnezija".

"Mi smo nastavili sa svojim životima. Da li smo bili ili nismo, to znamo ona i ja" odgovorio je Vuk na spekulacije da su ranije bili zajedno.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.s / M.M.

Kurir