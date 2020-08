HITNA POMOĆ U KUĆI KULIĆA ZBOG MARIJE! Zola terao Miljanu da mu da i pare malog Željka ZA KOCKU?! Majka u AGONIJI!

Miljana Kulić otkrila je da je raskinula sa Lazarom Čolićem Zolom, te da je njenoj majci Mariji zbog čitave drame bilo toliko loše, da je Hitna pomoć morala da odreaguje. Kulićka je kasnije od kuće i u suzama objasnila šta ju je sve slomilo.

"Imam 102 kilograma i okončala sam vezu sa Zolom. Pravila sam od sebe budalu i preko moje grbače je prosperirao, pravio od mene majmuna", priznala je u "Zadruga, narod pita" Miljana Kulić, uključivši se putem telefonske veze: "Hitna pomoć bila u stanu, jer je pozlilo mojoj mami kad je čula šta je on radio sa mnom. Lagala sam ljude da sam u drugom stanju da bi Zola ušao u rijaliti", rekla je ona zatim, pre nego što se oglasila i uplakana majka.

"Danas mi je malo bolje, kako može da mi bude... Imam probleme sa njima, otkako su počeli ona i Zola. Postala je nemoguća! Juče mi je ispričale neke stvari. Luna kad je rekla majci u svađi sa Markom, sve je to istina. To je tako. Mnogo joj je para potrošio... Od deteta uzimaju, koje nema oca. Skratili su mi život. Divim se sebi kako Željka mogu da pazim, moram da budem sposobna za to dete. Bog njoj neka je na pomoći. Ona se toliko izdeformisla, ne liči na sebe. Ne može da hoda! Ko će njoj da pomogne, kako će da oslabi... Gledaš dete kako propada. Ja sam mogla da umrem, ona bi nastavila sa njim, rekla bi: 'Pa dobro, bila je bolesna'. Ne može da se umeša Siniša! Ona kad utuvi sebi u glavu, ne može joj niko ništa. Pričamo svaki dan. Tukli su se ona i Zola, terao je da krade novac, što je dobijao Željko za rođendan, da bi išao da kocka! Da vadi novac iz koverte, da bi ispalo da su ljudi došli bez poklona. Muke su da gledaš kao roditelj, a da ne možeš da učiniš ništa. Plašim se da će se pomiriti sa njim. Koliko je puta pisala svašta, ja njoj ne verujem ništa. Da sedne golim du*etom na vrelu ringlu, ne verujem ništa! Kockarima pare u ruke da daš, nema gore. Ona je sa njim krenula da kocka, navukao ju je na to. Ponašala se kao nezrelo dete kojim upravlja jedan konj. Ona je kriva za sve, ona je dozvoljavala! Koliko je on kriv, duplo krivlja je ona. Rekla mi je da se svađaju 'fejk', da bi on ušao u rijaliti, da bi vratio kockarske dugove. Nisu rijalitiji samo svađe. Kome je zanimljivo da gleda Miljanu i Zolu da se svađaju? Nikome. Ništa nisam zgrešila u životu, mislim da će joj Bog pomoći na pravi put. Meni je krenuo kamen iz žuči", ridala je Marija, dok su je gošće Luna i Iva ćutke slušale.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir