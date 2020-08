VUDU POPAJ OSUO PALJBU PO ESTRADI! Nemaju pameti ni časti, sve rade za ZRNO SLAVE! Nadam da to zlo neće opstati još DUGO

Radenko Stojanović, poznatiji kao Vudu Popaj, od 1995. godine do danas nije odstupio od sopstvenih uverenja i načela. Kako kaže - nikada se nije trudio da bude deo srpske estrade koju, prema pisanju pojedinih medija, smatra primitivnom, a i "lažni život zarad medijskog plasmana nije želeo da živi". U iskrenoj ispovesti progovorio je na veoma škakljive teme i otkrio zbog čega je kroz život išao težim putem.

"Ponosan sam na autentičnost, originalnost, doslednost, istrajnost, na dobre i korisne životne poruke koje sam slao ljudima. Što sam se borio kroz život samo svojim radom i kvalitetom, što sam išao uvek težim, ali pravednim i poštenim putem, pa se nisam laktao i takmičio sa kretenima i duhovnim slepcima niti sam se koristio političkim, verskim, kriminalnim ni bilo kojim drugim klanovima preko kojih se u ovoj zemlji lakše dolazi do novca i uspeha, a moje ime je i dalje jedna čudesna magija koja traje..."

Na pitanje da li misli da pojedini pevači nedostatak umetničkih ideja kompenzuju golotinjom u spotovima, te o, kako se navodi, trendu da rijaliti igrači postaju deo te branše, rekao je:

"Pre svega, u pitanju je nedostatak pameti i osećaja za čast, dostojanstva i poštovanja publike kojoj se obraćaju. Ali takvi ne umeju bolje, navikli su da narodu bacaju prašinu u oči i da se služe jeftinim, glupim i primitivnim trikovima i upotrebiće sve da se domognu nekog cilja. Najmanje je reč o kvalitetu pesmama, a najviše o sporednim stvarima, tipa gde su se bahatili i besramno ponižavali sebe i druge za zrno popularnosti. Samo bahatost i primitiva, a onda kad se postavi pitanje poreza na muzičke honorare, kukaju kao mala deca i onda shvatiš kakvi su to ološi i prevaranti i u kakvim lažima žive! Njima bi trebalo da se pozabave i psihijatri i sudije i kulturne ustanove i da se to zlo iskoreni jednom za svagda."

Kako biste okarakterisali aktuelnu estradnu scenu?

"Činjenica je da se to zlo sve vreme veštački održavalo u životu tako što su stalno 'iskakali iz frižidera' jer da nije tako, izumrli bi za 24 sata. Oni jesu dno dna, ali su uvek umeli da igraju na kartu gluposti", istakao je on, te ukazao na lako stvaranje lažnog utiska da je neko bogat: "Na primer, izađe slika sa aerodroma te neke pevaljke u novinama o tome kako je putovala privatno na Maldive i usput izgubila novčanik sa 50.000 evra. Još se navodno ona za sve to uopšte ne sekira jer je taj novac za nju smešan. E, to su vam te priče zbog kojih bi u nekoj uređenoj zemlji otišla u zatvor... a ne da posle toga negde još i peva i zarađuje na tim svojim lažima. Virus korona je sve to obesmislio još više jer koga i zašto da lažete... kad koncerata ionako nema. Sve u svemu, i za tu takozvanu estradu su došli neki crni dani, pa se nadam da to zlo neće opstati još dugo."

Od čega sada živite?

"Generalno, ja živim od kreativnosti, praktičnosti i domišljatosti, od ideja, poštenja, hrabrosti i uverenja. Na svakom koraku ima još publike koja odaje divljenje i poštovanje originalnom i doslednom umetniku."

