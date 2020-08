SANJA OTKRILA JOŠ DETALJA: Evo šta se desilo kada je Matora dobila šamar od njenog bivšeg i u kakvom su sad ODNOSU!

Sanja Stanković govorila je o nedavnom indicentu kada je njen bivši dečko pretukao njenu bivšu devojku - Jovanu Tomić Matoru.

Sanja je istakla da je šokirana i da nije mogla da veruje da se to desilo.

"Ja sam bila šokirana kada sam to čula. Ja nisam verovala da će on to da uradi. Jako je ružno. Umesto da kažeš... A ne da je izvučeš iz taksija i lupiš šamarčinu. Ja se nisam čula s njim posle toga, niti je on mene zvao. Ja ne želim da ga čujem. Meni je bitno šta Jovana misli. Meni je mnogo drago što sam otišla kod nje kući posle toga da je vidim. Znala sam da se jako potresla i da sam ja jedina koja može da je smiri. Ja sam otišla tamo sa najboljim drugom. To nema veze sa mnom. Nisam ja kriva što je Jovana u besu njega isprozivala, on se iskompleksirao i uradio to sa njom. Ne uhodi me Matora, ona i ja smo ostale jako korektne, super smo, čak će doći i kod mene na rođendan", rekla je Sanja.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

Kurir