MAJA I JANJUŠ NE MOGU DA SE USAGLASE: Dragana otkrila šta se dešava sa ljubavnicima iz rijalitija, evo da li ih PODRŽAVA

Dragana Mitar otkrila je da li je "paravan" Maji Marinković i Marku Janjuševiću u aferi.

Janjuš je tvrdio da nema kontakt sa Majom, kao što je i ona to tvrdila, međutim, Lepi Mića je izneo svoja saznanja da se njih dvoje i dalje viđaju. Dragana je iznela svoju stranu priče.

"Ja sam rekla, neću da se mešam u njihov odnos, dobra sam sa oboma, to što je između njih, to je njihovo, dovoljno su veliki i ne želim da se mešam. Mogu Maju da saslušam vezano za njega, ali moje mišljenje je da nisu priča jedno za drugo, niti to njoj treba, niti to njemu treba. Oni ne mogu da se usaglase, ne mogu da pronađu zajednički jezik. Nekako je bolje da ne budu zajedno", izjavila je Dragana.

"Ja ne znam da li se viđaju i dalje i kakva je situacija, mislim da se ne viđaju. Ja sam čula šta je on (Lepi Mića) pričao, to je takva budalaština da sam im ja paravan. Bili zajedno ili ne, neću da kvarim svoje druženje, trudim da se budem neutralna, neću da budem golub pismonoša", istakla je bivša zadrugarka i dodala:

"Janjuš ne voli da priča o Maji, uglavnom pričamo o deci kad se vidimo i čujemo, nema potrebe da ispred Krune i Joleta pričamo o tome."

