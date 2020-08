GOCA TRŽAN BILA NA VANTELESNOJ OPLODNJI! Posle objave na Instagramu, sve buduće očeve pogodila u SRCE!

#twitter Zelim da pozdravim i poklonim se svim briznim i saosecajnim muzevima i partnerima koji prolaze sa svojim zenama kroz strahove, neuspehe, iscekivanja, razocarenja, suze, bolove, radosti, zalosti... Znam kako vam je, zato vam neizmerno hvala sto postojite i sto ne odustajete od nas. 💜💜💜💜

