POZNATI ODLEPILI ZBOG BESPARICE: Estrada kod vračare traži spas od korona krize

Otkako je koronavirus poremetio njihove živote i karijere, mnogi poznati pevači i pevačice upali su u krizu, nekima se ušteđevina već i istopila, pa su počeli da obilaze gatare ne bi li saznali kada će opet moći da rade i zarađuju. Prema saznanjima Kurir Starsa, jedna gatara kod Sopota ima najviše posla. Kod nje odlazi sam vrh estrade. Jer, kako kažu, sve pogađa.

U pitanju je vidovita baka znana kao Savka (pravo ime i prezime poznato redakciji), koja je nadaleko čuvena po skidanju crne magije i koja je zbog svojih moći cenjena i kod "kolega". Neki tvrde da je dotična predvidela čak i pandemiju koronavirusa, pa je porede s pokojnom bugarskom proročicom baba Vangom!



Njene sposobnosti među muzičkim zvezdama i zvezdicama pročule su se kad je jednoj pevačici rekla da će Aca Lukas, koji inače ne ide kod vračara, desetak dana ranije morati da otkaže nastup u Ohridu, koji je bio zakazan za 1. avgust. Kad se to i dogodilo, više njenih bliskih koleginica pohrlilo je kod Savke. Prognoze, nažalost, nisu bile ohrabrujuće - ona je svima rekla da će estrada početi opet da funkcioniše kako treba tek na proleće sledeće godine, a jedna pevačica zamalo nije zaplakala kad je saznala da je prva tezga čeka tek za devet meseci! Jedna njena drugarica, koja je tek namerila da postane velika zvezda, dodatno se iznervirala jer joj je vidovnjakinja rekla da će morati da batali pevanje i posveti se privatnom biznisu, dok je druga pala u depresiju jer je čula da će oboleti.

A kako je dotična svima pogodila neke detalje iz prošlosti za koje samo one znaju, sve su joj poverovale, pa sad pola estrade čeka na svoj termin za proricanje. One koje su imale iskustva s njom kažu da Savka ne gleda ni u karte ni u pasulj, nego pri samom pogledu na osobu koja je došla pogodi šta je muči, ali i šta je očekuje. Naravno, pevačice koje su bile kod nje to ne žele javno da priznaju, ali su neke njihove kolege pristale da prokomentarišu predviđanja trenutno najtraženije vračare. Najoštrija je, po običaju, bila Nada Topčagić.



- Mene te vračare ne zanimaju... Nek idu da prodaju bostan, da peglaju po kućama. Ajde malo estrada da zasuče rukave, kome je više do pevanja. Dušu su osušili od pevanja, zar nije lepo da uživaju malo. Toliko su radili, udarili su glavom u plafon. Mene bi bilo sramota. E, gde će sad uzimati milione, ja sam se uvek pitala ko im je dao tolike milione. Kakve crne vračare da im pomognu, pa vračare bi sebi pomogle da mogu. Sad dolazi vreme branja jabuka, malina, neka spremaju apartmane. Nego, to je naučilo na velike honorare, i sad prpa. Sad će vračara da im pomogne, kako da neće... Dnevnica je 4.000 dinara da se vade koštice iz šljiva. Čisti se od šest sati i milina. Neka idu lepo da rade, pa će zaraditi pare, i ja ću ako treba, i rakijicu ću da ponesem - kaže Nada u svom stilu za Kurir Stars.

REAGOVANJA

Lepa Lukić: Kod vračare ni u ludilu



- Ja kod vračare me bih otišla ni u ludilu. Te koleginice koje idu, bolje da čuvaju zdravlje. Pa, šta je sad? Zar se same nisu hvalile kako zarađuju, privređuju, a sad idu da im vračara kaže kad će početi da rade. Valjda su se naradile dosad. Ja se time ne bavim, a one neka idu, pa neka ih tamo lažu i mažu - smatra kraljica narodne muzike.

Ivan Gavrilović: To je zabluda



- Te vračare, gledanje u zvezde i karte je protivno našoj veri. Ljudi mogu da daju pare tim vračarama i sebe dovedu u zabludu da ne bude tako. Kad sam napravio svoj najveći hit, niko mi nije govorio kako će da bude. Samo rad i kvalitet su parametri, a sve ostalo je zaluđivanje - poručuje denser.

Sanja Đorđević: Važno je da smo zdravi



- Kad dragi bog otvori, tad ćemo početi da živimo i da radimo. Važno je da smo zdravi i moramo da budemo strpljivi dok bolest ne stane. Kad se pokrene ceo svet, i privreda se pokrene i ljudi počnu da rade i zarađuju, a ljudi zaborave na ovaj jad, tad ćemo i početi da radimo.

Vesna Vukelić Vendi: Samo landare idu kod vračara



- Ljudi odlaze kod vračara kad čovek nije povezan sa živim Bogom. Taj odnos treba da bude temeljan i trajan. Mi imamo dve mogućnosti - ili da radimo za dobro ili za zlo. U našoj zemlji je kvazi džet-set. Ovde kod nas su samo landare i te landare idu kod tih vračara da se njihov bolestan život ispravi. I šta može vračara da učini - ništa.

Neša Tvins: I ja sam predviđao budućnost

- Mislim da ima ljudi koji su prozorljivi. Verovatno tu ima i onih koji lupetaju i uzimaju pare. I ja sam nekad bio prozorljiv. Često kad sam sedeo u kafiću i gledao kroz prozor kako ljudi prolaze i zapažao neku zgodnu ribu, odmah mi se pojavi vizija da može da nadrlja kroz život od opasnih muškaraca, pa dobijem taj osećaj da sam dužan da joj spasem život.



Ljiljana Stanišić



