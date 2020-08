ZORICA MARKOVIĆ OPLELA PO ZADRUGARIMA: Dosta mi je više Đoganija, Anabela treba da pusti Lunu!

Po izlasku iz "Zadruge 3" Zorica Marković se povukla u ilegalu, delom zbog toga što je željna odmora i mira, a i zbog pandemije koja je paralisala ceo svet. U intervjuu za Kurir Stars govorila je o svom učešću u šou-programu, ostalim učesnicima, svojim kolegama sa estrade, kao i o drugim aktuelnim stvarima.

Kako ste, kako provodite vreme?

- Dobro sam, svi smo zdravi, hvala bogu, ali, s druge strane, teško mi je kad vidim svoj grad i zemlju. Kad vidim kako ljudi odlaze zbog ove bolesti, a tek šta će biti posle svega ovoga...

Šta mislite šta nas čeka posle ove pandemije?

- Ne znam, ali dobro neće. Ne sumnjam da ćemo biti u krizi, Srbija je bogata zemlja prirodno. Možda je sada trenutak da se vratim prirodi, jer imamo onolika bogatstva koja zvrje neiskorišćena. Vidim da se to polako i dešava, ljudi su shvatili ovo kao opomenu. Dok sam se aktivno bavila pevanjem, prošla sam celu Srbiju i stalno sam ponavljala da je nemerljiva šteta videti one kuće ljudi koji su otišli u inostranstvo, kako izgledaju kao spomenici, prazne i napuštene. Sad je trenutak da se to promeni, da se vratimo korenima.

Jeste li vi bili upućeni u stanje s pandemijom dok ste bili u "Zadruzi"?

- Nismo. Mogli smo da vidimo voditelje s maskama i onim čudesima, pa smo nešto naslućivali, ali nisam imala predstavu da je toliko strašno. Realno, mi smo tamo bili maksimalno zaštićeni. I dobro je što ništa nismo znali jer šta mi vredi što sam ja dobro i zaštićena ako ne znam šta mi je sa porodicom.

Da li ste zadovoljni svojim učešćem u "Zadruzi"?

- Jesam. Što se tiče odnosa sa produkcijom, mislim da je to svima jasno, jer, evo, već devet godina sarađujem s njima i sve je u najboljem redu. Potpišem ugovor, redovna je uplata i ja njima jednostavno ne mogu da kažem ne! Druga stvar, dopada mi se ovo, jer rijaliti shvatam kao psihološku igru u kojoj se dobro snalazim. A to što ostali učesnici ne mogu to da ukapiraju, to je njihov problem.

Ipak, zameraju vam gledaoci to što niste psovali kao u prošlim sezonama.

- Malo sam psovala? Pa je*ote, ne valja kad psujem, a sad ne valja kad ne psujem, šta hoće više u pi*ku materinu (smeh). Mogla sam i ovaj put da psujem seme, sunce i poreklo, ali nisam imala razloga jer su oni to sami sebi radili. Svakom po zasluzi, ne diraju me i ja njih neću dirati. Meni je bio problem kad sam ušla jer nisam mogla da ukačim ko je s kim.

Anabela je rekla da je odnos između nje, Gagija i Lune poremećen i bolestan, šta vi kažete?

- Nažalost, jeste tako. Ako ona sama to priznaje, onda je jasno da je svesna toga. S majčinske strane, mogu da kažem da imam drugačiji stav nego Anabela. Ne bih dozvolila sebi takvu situaciju! Luna se zaljubila u Marka i šta je tu sporno? Anabeli se ne sviđa Marko, pa šta? Devojka ima pravo da živi svoj život, punoletna je, ima pravo da voli koga hoće. Da sam na Anabelinom mestu, ne bih se tako ponašala.

A da li je ružno sa Anabeline strane što je neprestano iznosila detalje odnosa između nje i Gagija, potencirala to kako ju je tukao u braku?

- Naravno da je ružno! Pa ja vam kažem "pun mi je ku*ac više Đoganija". Tri godine se bavimo njima, pa nek reše svoj problem kako znaju i umeju, dokle više, aman?

Mislite li da će ova situacija ostaviti posledice na estradu, da će pevači manje zarađivati?

- Uvek sam govorila: "Ljudi, čuvajte se za crne dane", i ja sam u tome uspela. Meni je mirna glava, ne zavisim od estrade već deset godina, jer sam videla gde to vodi i kako će biti. Okrenula sam se drugim poslovima, lepo živimo i ne moram da brinem. Mislim da su svi na estradi ugroženi, a ponajviše muzičari, jer su uvek imali male honorare, za razliku od pevača. Velike zvezde su valjda mogle da uštede nešto da barem godinu dana ne moraju da brinu. Ako nisu to uspeli i sad traže od države, onda je to sramota. Ja bih se pre otrovala da sam na njihovom mestu.

Evo, Neda Ukraden je apelovala na državu da se pomogne muzičkoj branši.

- Jao, bože Neda.... Pa jedna njena cipela košta 30.000 dinara, a nekom kolegi manje poznatom potrebno je toliko da prehrani svoju porodicu. A da li sve te zvezde plaćaju porez, ja nisam sigurna da plaćaju! To ni bogotac ne može da pohvata, mnogi od njih čak nisu ni članovi udruženja, nemaju ni penziono ni socijalno, a tolike pare zarađuju.

Kako biste voleli da vas ljudi pamte, kao pevačicu ili rijaliti zvezdu?

- Ma kako god hoće, uopšte me ne zanima. Može i pevačica, kuvarica, kafedžika, rijaliti igrač... Samo nisam rijaliti je*ačica! Nisam folirant i čistog srca i savesti mogu pred svakog da stanem.

Hoćemo li vas gledati u sledećoj sezoni "Zadruge"?

- Ne znam, otići ću na razgovor da vidim, ja imam važeći ugovor sa Pinkom. Moram da vidim šta će biti s poslom koji imam van toga, pa i sa ovim virusom koji ja zovem kuga! Ko zna šta sve može da bude, sunce ti je*em!

Nije iznenađena Očekivala sam Ivinu pobedu Šta mislite o pobedi Ive Grgurić? foto: Printscreen - Znala sam da ona ima ogromnu podršku, pa nisam iznenađena time. Uostalom, ja više i ne znam u čemu se mi tamo nadmećemo. Ja imam svoju lepezu, borac sam, kauboj, iskrena, ne hvatam na patetiku. A takvi ljudi kao što sam ja nikad ne pobeđuju. Mene zovu "komentatorom" i moj posao je da komentarišem druge učesnike, koje ja zovem "slučajevi".

