SVIDELA MU SE PEVAČEVA KUĆA NA MORU: Sulejman hoće da kupi Bojanićevu vilu u Crnoj Gori!

Vila Miloša Bojanića na Crnogorskom primorju oduvek je bila atraktivna za mnoge domaće i strane kupce, koji su pevaču nudili milione, a odnedavno je za tu nekretninu zainteresovan i Sulejman Veličanstveni iz istoimene serije, iliti Halit Ergenč! Kako se uveliko šuška, umetnik ima nameru da snima film u Crnoj Gori, i to čim se otvore granice, a njegovom timu je zapala za oko baš folkerova kuća u Baošićima. On je ovu vilu napravio još osamdesetih godina prošlog veka, a za njeno renoviranje je pre nekoliko godina iskeširao 15.000 evra.

foto: Printscreen Paparaco lov

Miloš iz vile ima direktan izlaz na more, što se Sulejmanovim agentima posebno dopalo. Oni su glumcu pokazali fotografije nekretnine, a on je zaključio da bi mu tako nešto dobro došlo i za letovanje, s obzirom na to da bi u Crnoj Gori imao veći mir i slobodu nego u Turskoj, gde ga paparaci neprestano prate.

S obzirom na sve ovo, pitanje je trenutka kada će neko od njegovih ljudi da pokuca Milošu na vrata sa adekvatnom ponudom, otkriva izvor Kurir Starsa. Ovim povodom pozvali smo i Bojanića, koji nam je rekao da je spreman da ugosti Ergenča, ali ne i da mu proda kuću.

foto: ATA Images

- Ja sam taj Sulejman koji treba da uživa u svemu što je stekao. Vilu koju sam kupio pre 30.godina sam dao sinovima i oni su sad gazde. Moj sin hoće tamo da postane Sulejman. Došao je dole s američkim dolarima i hoće da pravi neviđeno ludilo. Ja sam to želeo odavno da prodam, ali unuke su presudile da nema prodaje. Tako da Sulejman može samo da dođe na roštilj, kaficu i posluženje u domaćinsku kuću - kaže Bojanić za Kurir Stars. LJILJANA STANIŠIĆ

Pola estrade bilo u vili Kod Bojanića letovali Brena, Zlata, Goca... Kod Bojanića su ranije boravili mnogi pevači, među kojima i Lepa Brena, Zlata Petrović, Sanja Đorđević i Goca Božinovska. Miloševa kuća ima tri nivoa i sada je u odličnom stanju. Ozidane su ploče, zamenjen je pod, sanitarija, zidovi su okrečeni, a u nekim sobama je promenjen i nameštaj. Sređeno je i dvorište, a Bojanićeva supruga Branka je napravila vrt s cvećem, odakle puca pogled na more.

Imućan Bojanić ulagao u nekretnine foto: Printscreen/Paparazzo lov Nije nepoznanica da Bojanić poseduje više nekretnina. Pored kuće u Crnoj Gori, gde sa porodicom provodi svako leto, on ima i nekretnine u Novom Sadu, Bijeljini, Bosni... Pevač je inače rodom iz Ruhotine, mesta nadomak Bijeljine, gde ima porodičnu kuću.

Voli Srbiju Upoznao Cecu, sprema film sa Gagom Halit Ergenč dva puta je boravio u Srbiji. Bilo je u planu da ove godine snima film u prestonici, gde je predviđeno da on bude jedan od producenata i protagonista novog filma reditelja Predraga Gage Antonijevica. U pitanju je film "Janičar", koji Antonijević smatra svojim filmskim testamentom, a priča je o paši koga šalju nazad da uguši pobunu Srba u mestu u kom je rođen.

foto: Profimedia

foto: Kurir

