RAJKA SAM SRELA PRE 2 NEDELJE, IZGRLILI SMO SE I SKORO ZAPLAKALI: Severina Kojić oprostila se od Dujića POTRESNIM REČIMA

Severina Kojić oprostila se od kolege Rajka Dujmića, pa mu posvetila emotivan status na društvenim mrežama.

Pevačica se prisetila detinjstva, kada je pevala pesmu "Novih dosila", a potom je otkrila kada je poslednji put srela muzičara.

"Rajka sam srela slučajno pre dve nedelje, izgrlili smo se i skoro zaplakali, nisam ga videla dugo. On je jedan od najvećih kompozitora s ovih prostora ikada", započela je, pa nastavila:

foto: Printscreen CMC

"Jednom me nazvao i rekao da ima pesmu za mene, ali da želi da je otpevam u studiju nakon koncerta u 2 ujutru, umornog glasa. Pevala sam spavajući i molila ga da snimam sutra. "Ne, ovo je to, ovo mi je trebalo", kaže i sedne u 5 ujutru za klavir u studiju i odsvira solo u toj pesmi. Dok sam ga gledala kako svira i sklada u isto vreme, bila sam presrećna... Da je živeo u nekoj drugoj zemlji, dobio bi sve počasti, jer je svojim pesmama bio u našim životima. Nedostaješ mi, Rajko... Nedostaješ generacijama koje su rasle uz Nove fosile. Nedostaješ mi do bola... Volimo te svi. Počivao u svojim pesmama...", napisala je Severina.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ

