MALTRETIRAO ME JE, PONAŠAO SE KAO DA SAM ROB! Kako je nekada popularna grupa Luna izgubila svoj sjaj! Svi SKANDALI

Veoma popularna grupa "Luna" doživela je svoj vrhunac krajem '90-ih i početkom 2000. godina kada je u prvoj postavi pevala pevačica Maja Marković.

Ona se tu zadržala sve do 2005. godine, a nakon toga je odlučila da započne solo karijeru. Međutim svaka sledeće pevačica doživela bi skandal sa osnivačem grupe Čedom Čvorkom.

Kristina Čanković došla je na Majino mesto 2006. godine, međutim u grupi se nije dugo zadražala. U javnost je iznela niz uvreda protiv Čede Čvorka.

- Poslednjih godinu dana u grupi ništa ne funkcioniše kako treba, a sve zbog Čede, koji je nepodnošljiv. Nije tajna da je veoma težak kao čovek i da ne postoji osoba sa kojom se bar jednom nije posvađao. „Lunu“ napuštam jer ne mogu više da podnesem psihičko maltretiranje, niti ropstvo u kojem se nalazim. Radim kao konj, a on sve što zaradimo, trpa sebi u džep. Valjda vam je jasno kakav je to čovek kada mi još nije dao novac od nastupa u novogodišnjoj noći. Prvih godinu dana sve je bilo u redu, ali poslednjih meseci ne dobijam čak ni to. Doduše, nekada se umilostivi pa mi kao poslednjoj bednici da sto ili dvesta evra od nastupa. Dve godine sam radila danonoćno kako bio on zadržao kuću na Bežanijskoj kosi, koju je kupio zajedno sa Majom Marković. Kad su se rastali, morao je da joj iskešira 50.000 evra, za šta sam ja crnčila. To znaju svi – pričala je tada ona.

Ni jedna od poslednjih pevačica grupe nije imala sreće. Tako je ujedno i bivša zadrugarka Ivana Krunić otkrila da je loše zarađivala u „Luni“.

- Nisam mogla da prihvatim to da zarađujem malo novca, a da, s druge strane, imam dosta obaveza i pojavljujem se na televiziji. Ako već radim taj posao, koji uopšte nije lak, onda bar da zaradim pristojne pare. Dešavalo se da za mesec dana zaradim 200 ili 300 evra jer imamo samo jednu tezgu. Pa više bih zaradila kao prodavac na buvljaku - kazala je ona jedno prilikoGrupa „Luna“ i dalje nastupa sa pevačicom Teodorom Mijšković, dok su poslednji album izdali prošle godine. Međutim grupa je u međuvremenu izgubila sjaj kao sa početka karijere.

